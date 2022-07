Embellie dans le domaine du tourisme

Avec l’abandon de nombreuses restrictions sanitaires et la réouverture des frontières, l’industrie du tourisme reprend du poil de la bête. En ce début de vacances de la construction, un vent d’optimisme souffle d’ailleurs sur ce milieu durement touché par la pandémie. L’été 2022 marque ainsi un retour à une certaine normalité bien que la menace de la COVID-19 ne se soit pas complètement dissipée.

En Estrie, le tourisme a repris des airs prépandémiques. Finies les réductions de capacité dans les restaurants et les services d’hébergement. « En avril et en mai, on a atteint des records en matière de nombre de chambres occupées et de taux d’occupation par rapport aux cinq dernières années. Les prévisions pour les vacances de la construction et le reste de l’été laissent entrevoir un achalandage plus près des niveaux de 2019 », avance Lysandre Verreault-Michaud, directrice des communications de Tourisme Cantons-de-l’Est.

L’organisme n’a pas de données précises sur la présence de touristes étrangers, mais certains signes ne trompent pas. « Sur notre site Web, on voit une augmentation vraiment significative du nombre de visiteurs en provenance de l’Ontario, des États-Unis et de l’international, mais un recul des Québécois », indique Mme Verreault-Michaud.

On se souviendra qu’en 2020, la Gaspésie avait été prise d’assaut par des visiteurs estivaux pas toujours respectueux, suscitant des tensions sur le terrain. Des régions comme la Côte-Nord et Charlevoix avaient aussi connu une certaine effervescence, rappelle le président de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, Martin Soucy. Le début de la saison semble toutefois plus « normal » cette année, dit-il.

Inflation et coût de l’essence

M. Soucy prévient qu’il est encore bien tôt pour dresser des bilans. « Il n’y a personne qui nous dit que la saison va être catastrophique, bien au contraire. Pour la saison, on devrait avoir de très bons résultats qui, à certains égards, vont surpasser l’année 2019, qui était notre année record », indique-t-il.

Selon lui, il reste difficile pour l’instant de mesurer l’effet de l’inflation et de la hausse du coût de l’essence. « On va peut-être voir l’effet dans quelques mois, parce que des gens qui avaient planifié des vacances vont se rendre en région. »

En ce qui a trait aux retombées économiques, l’industrie ne s’attend pas à atteindre les résultats de 2019, qui s’étaient élevés à 16,4 milliards de dollars. Ces retombées pourraient se limiter à 10 milliards cette année, croit l’Alliance. « On vient de passer deux ans de pandémie. On a été l’une des industries les plus affectées [par les mesures sanitaires et aux frontières]. On s’en est quand même bien sortis », estime Martin Soucy.

Les programmes de soutien ont d’ailleurs permis de sauver les meubles en aidant les acteurs de l’industrie à traverser l’épreuve, admet M. Soucy.

Selon des données du ministère du Tourisme fournies par l’Alliance, 51 des 1856 établissements d’hébergement, soit 2,7 %, ont fermé leurs portes ou suspendu leurs activités au Québec depuis le début de la pandémie. La crise sanitaire a fait mal davantage au secteur de la restauration : quelque 738 des 14 700 restaurants à vocation touristique du Québec ont dû cesser leurs activités.

Dans la métropole

L’optimisme est aussi de mise à Montréal. Pour l’instant, le taux d’occupation des chambres d’hôtel demeure le principal indice de l’embellie qu’y connaît le tourisme.

Dans la région métropolitaine, le taux d’occupation des établissements d’hébergement a atteint 75 % en juin, alors qu’il n’était que de 25 % à la même période l’an dernier, indique l’Association des hôtels du Grand Montréal, qui regroupe 111 établissements. En 2019, avant la pandémie, ce taux avoisinait les 84 %. « On est 10 % plus bas, mais ce n’est pas mauvais dans les circonstances », estime le p.-d.g. de l’association, Jean-Sébastien Boudreault.

En revanche, le prix moyen des chambres — autour de 272 $ — a augmenté par rapport à 2019, où il était de 230 $. « Ça finit par s’équivaloir : on a moins de chambres louées, mais chaque chambre rapporte un peu plus, fait remarquer M. Boudreault. On sent vraiment la reprise. Les gens sont au rendez-vous malgré les problèmes à l’aéroport et les tests aléatoires cette semaine. »

La fin de semaine du Grand Prix a par ailleurs été l’événement vedette du début de saison, ayant entraîné un taux d’occupation de 97 % au centre-ville.

Chez Tourisme Montréal, la confiance revient. « On est prudents, mais on savoure le moment présent », avance Manuela Goya, vice-présidente au développement de la destination et aux affaires publiques au sein de l’organisme. « On pense que 2022 sera une année charnière pour le succès qu’on va avoir dans les années à venir. »

Elle affirme que Montréal a réussi à maintenir son pouvoir d’attraction et sa réputation de ville « festive, accueillante et décomplexée » malgré la pandémie. « Nous étions l’épicentre de la COVID il y a deux ans ; on a été mis au pilori. Mais je suis heureuse de voir que, même si on a été l’épicentre de la COVID, on est maintenant l’épicentre de la relance. C’est une douce revanche », dit-elle.

Le tourisme d’affaires

À l’instar d’autres associations touristiques québécoises, Tourisme Montréal a dû se lancer à la reconquête des marchés étrangers en misant d’abord sur les Français, les Ontariens et les Américains. Reste maintenant à aller séduire les autres Européens et les Mexicains, entre autres.

La métropole mise beaucoup sur la manne des congressistes, avec des événements comme le Congrès des clubs Lions International, qui s’est tenu en juin, et la 24e Conférence internationale sur le sida, qui doit avoir lieu du 29 juillet au 2 août. Divers obstacles — la difficulté d’obtenir des visas pour les visiteurs, les problèmes à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau et la reprise des tests aléatoires de dépistage de la COVID-19 dans le transport aérien — causent cependant des maux de tête à Tourisme Montréal.

« Entre Montréal et Los Angeles, les congressistes vont peut-être préférer Los Angeles, non pas pour l’attractivité de la ville, mais parce qu’il n’y a pas d’obstacles à l’entrée, souligne Manuela Goya. Nous, on a des craintes à ce sujet. »

Quant au retour de mesures sanitaires liées à la COVID-19, bien qu’il soit peu probable dans l’immédiat, son spectre demeure, surtout pour l’automne. « À un moment donné, il va falloir qu’on arrête de parler de vagues et qu’on commence à vivre avec [le virus] », croit Jean-Sébastien Boudreault, de l’Association des hôtels du Grand Montréal.

L’industrie du tourisme n’est cependant pas au bout de ses peines. La pénurie de main-d’oeuvre, qui frappe bien d’autres domaines au Québec depuis des mois, mettra du temps à se résorber. Il manquerait jusqu’à 22 000 employés au milieu pour la saison estivale, selon Martin Soucy, de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. « Après deux ans de pandémie, il y a une fatigue qui s’est installée chez les entrepreneurs, comme dans la population », dit-il.