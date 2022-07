La construction de logements sociaux traîne la patte dans le centre-ville de Montréal

La construction de logements sociaux au centre-ville de Montréal n’a pas suivi la hausse rapide des mises en chantier résidentielles des dernières années. Résultat : les locataires à faible revenu sont de plus en plus forcés de déménager en périphérie de Ville-Marie, déplore un organisme, qui presse la Ville de remédier à cette situation dans le cadre de sa planification à long terme du coeur de la métropole.

Le Devoir a obtenu copie du mémoire rédigé par le Comité logement Ville-Marie (CLVM) dans le cadre des démarches en cours par l’administration de Valérie Plante pour élaborer sa stratégie 2022-2030 de développement du centre-ville.

Afin de rédiger son mémoire, l’organisme a effectué une demande d’accès à l’information au Service de l’habitation de la Ville afin d’obtenir des données comparatives entre le nombre de mises en chantier résidentielles annuelles et les logements sociaux et communautaires « engagés ».

Les résultats de cette requête, que Le Devoir a pu consulter, font état d’une augmentation importante de la construction de logements depuis 2005 à Ville-Marie. On rapportait alors 1745 logements mis en chantier, contre 3626 en 2020, un nombre plus de deux fois plus élevé. Or, seulement 136 logements sociaux ont fait l’objet d’engagements fermes il y a deux ans dans cet arrondissement, contre 102 en 2005. L’an dernier, lorsqu’un record de 6390 mises en chantier résidentielles a été atteint, aucun logement social n’a fait l’objet d’un engagement définitif dans Ville-Marie.

1659$ C’était, l’an dernier, le loyer mensuel moyen d’un logement de deux chambres dans le centre-ville de Montréal. Un montant nettement au-dessus des autres quartiers de la métropole, indiquent des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Les logements sociaux n’ont ainsi représenté en moyenne que 0,9 % des mises en chantier résidentielles dans cet arrondissement central entre 2017 et 2021. Un pourcentage dérisoire en comparaison de la cible de 20 % initialement prévue dans le Règlement pour une métropole mixte de la Ville de Montréal, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2021, déplore le CLVM.

« Si le Règlement pour une métropole mixte avait été appliqué comme promis, on aurait dû avoir 1200 logements sociaux engagés [l’an dernier] et là, on en a zéro. Il y a un gros problème », déplore le coordonnateur du comité logement, Éric Michaud, en entrevue au Devoir.

Au cabinet de la mairesse de Mont-réal, Valérie Plante, on rappelle que « plusieurs projets actuellement mis en chantier ont toutefois été démarrés avant l’adoption de ce règlement ». Ceux-ci disposent donc d’un droit acquis, qui leur permet dans bien des cas de ne pas construire de logements sociaux dans le cadre de leur projet immobilier. « Cela dit, cela ne signifie pas que les projets actuels ne comportent pas de logements sociaux. Ceux-ci peuvent notamment être différés et construits sur un site adjacent par un [organisme à but non lucratif] ou une coopérative », ajoute par courriel la directrice des communications, Marie-Pierre Hamel.

Mixité sociale

Dans son document d’orientation concernant sa stratégie centre-ville, la Ville souligne l’importance de préserver une « mixité sociale » au coeur de Montréal, où 50 % des ménages avaient un revenu de moins de 40 000 dollars, lors du recensement de 2016.

Cette mixité est toutefois mise en péril par le développement immobilier « effréné », qui « exerce une pression énorme sur le prix des terrains, des propriétés et des loyers du secteur », si plus de solutions abordables ne sont pas offertes aux locataires moins nantis, prévient le Comité logement Ville-Marie dans son mémoire d’une dizaine de pages.

« C’est un nettoyage économique du centre-ville de grande ampleur qui est en train de se faire actuellement », lance Éric Michaud. L’an dernier, le loyer moyen d’un logement de deux chambres s’élevait à 1659 dollars par mois, un montant nettement au-dessus des autres quartiers de la métropole, indiquent des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Dans son mémoire, le comité logement presse ainsi le gouvernement du Québec d’investir davantage dans son programme AccèsLogis, mais demande aussi à la Ville d’investir « une part conséquente » des revenus fiscaux qu’elle réalise dans Ville-Marie « en matière de construction de logements sociaux sur le territoire de l’arrondissement ». Le tout afin d’assurer « le maintien de la population résidante à faible ou modeste revenu dans son milieu de vie », relève le document.

Demandes discordantes

Ce mémoire détonne avec celui déposé plus tôt ce mois-ci par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), qui recommande pour sa part de miser sur la « périphérie » du centre-ville pour développer des logements « abordables ». « Bien que l’abordabilité d’un centre urbain soit importante, il est justifié de reconnaître que le centre-ville d’une métropole internationale en croissance se caractérise aussi par un coût de la vie supérieur aux zones plus excentrées », affirme la CCMM dans son mémoire.

« C’est faire une analyse économique simpliste et suivre la tendance qui veut qu’il y ait une valorisation accrue des terrains au centre et que, donc, les pauvres doivent aller en périphérie », réplique M. Michaud. « Si on suit cette logique-là, bientôt, ces ménages vont bientôt devoir quitter l’île de Montréal » pour se loger, ajoute-t-il