Ville compacte, nature intacte

Sherbrooke : apprendre de ses erreurs

La Ville de Sherbrooke veut apprendre de ses moins bons coups. Alors que le Carrefour de l’Estrie, construit dans les années 1970, a tué le centre-ville autrefois très dynamique et poussé le développement encore plus loin, la ville veut maintenant construire sur du déjà bâti et favoriser la mixité des usages à l’intérieur des quartiers. Un promoteur de Sherbrooke souhaite ainsi revaloriser le Carrefour de l’Estrie, pour en faire un quartier au cœur des transports en commun et près de tous les commerces. « Le promoteur et la ville doivent collaborer de façon étroite pour que le projet ne soit pas bloqué à la fin », commente la mairesse, Évelyne Beaudin. Le défi ? « Il faut le connecter à l’environnement, par exemple à l’école secondaire privée tout près, par le réseau de sentiers boisés, pour qu’on n’ait pas l’impression de passer d’une planète à une autre », ajoute-t-elle.

Longueuil : une vision renouvelée

Si Longueuil n’a pas d’exemple récent de densification à échelle humaine, la nouvelle mairesse, Catherine Fournier, souhaite y insuffler une nouvelle vision. « Pour nous, la densification répond à deux impératifs : la crise du logement et la crise climatique », indique-t-elle. La nouvelle administration à Longueuil s’apprête à déposer un Plan de protection des milieux naturels, pour que le développement se fasse en milieu urbain. La mairesse veut, de plus, promouvoir une certaine mixité sociale et l’accès à des commerces de proximité dans le développement de quartiers comme celui du métro, pour en faire des secteurs intéressants, où développer une identité. « Il faut sortir de l’idée que la densification c’est juste des tours. Ça peut se faire de façon douce, même invisible : subdivision des maisons familiales, petites maisons, etc. », avance-t-elle.

Granby : densifier au bon endroit

À Granby, qui vit une pénurie de logements, on veut densifier les quartiers, mais pas n’importe lesquels. « Souvent, les promoteurs arrivent avec un projet, et on évalue à la pièce », raconte Julie Bourdon, mairesse de Granby. Densifier l’extrémité des villes serait contre-productif, tout comme en plein milieu d’un quartier de bungalows. La ville s’apprête donc à déposer une politique d’habitation jumelée à un plan de densification, de même qu’un plan de mobilité durable. « La politique et le plan permettront à la Ville de jouer son rôle, et d’évaluer où nous voulons la densification », souligne Mme Bourdon.

Laval : une nouvelle direction

Un nouveau code de l’urbanisme est aussi en voie d’être adopté à Laval. Bousculant le concept de zonage qui sous-tend les plans d’urbanisme traditionnels, celui-ci se base sur les typologies : centre-ville, urbain, semi-urbain, agricole. « On reconnaît l’existant, comme les quartiers de bungalows, qui vont rester des quartiers de bungalows, mais on va favoriser la mixité sur les grandes artères », résume Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay–Pont-Viau, membre du comité exécutif et responsable de l’urbanisme. Cette densification donnera accès à des commerces de proximité et à des déplacements courts. Levée de l’interdiction des habitations multigénérationnelles, réduction du nombre de stationnements minimum, pourcentage de verdissement : « Laval s’en va dans une nouvelle direction », conclut la conseillère.