L'architecte Claude Provencher n'est plus

Le réputé architecte québécois Claude Provencher est décédé vendredi, après avoir demandé l’aide médicale à mourir pour mettre fin à des mois de souffrance dus à la maladie.

Après avoir obtenu son diplôme d’architecture à l’Université de Montréal en 1975, Claude Provencher a fait ses débuts dans le métier au sein de l’agence Papineau Gérin-Lajoie Le Blanc architectes. C’est là qu’il a rencontré l’architecte Michel Roy, avec qui il a fondé quelques années plus tard, en 1983, le cabinet Provencher_Roy. Leur bureau est devenu rapidement l’une des plus importantes firmes au Québec, proposant ses services autant en architecture et en urbanisme qu’en design urbain.

Au fil des années, l’équipe a fait sa marque autant ici qu’à l’international. Mais c’est surtout à Montréal que l’on retrouve la signature de Claude Provencher. Parmi les nombreux projets sur lesquels sa firme a travaillé — que ce soit seule ou en collaboration — on compte notamment le pavillon Claire et Marc Bourgie du Musée des beaux-arts, le musée Pointe-à-Callière, le pont Samuel-De Champlain, le CHU Sainte-Justine, l’îlot Balmoral de la place des Festivals, qui accueille l’ONF, et le stade Saputo. La firme a aussi participé à l’agrandissement et la rénovation du Ritz Carlton, de la Tour de Montréal, de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, du Casino ou encore de l’édifice Decelles de HEC.

Considéré comme l’un des instigateurs de la nouvelle architecture urbaine issue de la fin des années 1970 au Canada, Claude Provencher plaçait l’environnement et l’architecture durable au cœur de sa pratique. Il accordait une importance toute particulière au mariage entre la modernité et le patrimoine, soucieux de créer des espaces urbains et de vie empreints de beauté et de qualité pour favoriser le mieux-être collectif.

Au cours de sa carrière, ses réalisations ont reçu de nombreux prix, dont le prix d’excellence du Gouverneur général, du Canadian Architect ou encore de l’Ordre des architectes du Québec. En 2021, Claude Provencher a été nommé chevalier de l’Ordre national du Québec, soit la reconnaissance la plus prestigieuse remise par l’État québécois. Cette récompense soulignait l’ensemble de son œuvre, mais aussi son engagement dans le milieu.

Membre de l’Académie royale des arts du Canada, fellow de l’Institut royal d’architecture du Canada et membre de l’Ordre des architectes du Québec et de l’Ordre des architectes de l’Ontario, Claude Provencher a en effet été très actif au sein de sa profession.

Entre 1999 à 2011, il a été membre et vice-président du Comité consultatif de l’urbanisme, du design et de l’immobilier de la Commission de la capitale nationale, à Ottawa. De 2009 à 2016, il a occupé le poste de commissaire et membre du comité des avis au Conseil du patrimoine culturel du Québec. Sans compter son implication dans différents comités universitaires et organismes faisant la promotion de l’excellence en architecture.