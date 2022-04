Une indexation de 2 % du transport collectif métropolitain, malgré l’inflation galopante

Malgré l’inflation galopante, les tarifs du transport en commun dans la grande région de Montréal augmenteront en moyenne de 2 % à partir du 1er juillet, a confirmé jeudi matin l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Le tarif unitaire demeurera d’ailleurs à 3,50 dollars dans la grande région de Montréal cette année, a annoncé l’Autorité dans une conférence de presse en ligne entamée à 10 h en présence de son directeur général, Benoît Gendron. Une décision prise pour donner un répit aux usagers du transport en commun, qui ont boudé celui-ci en grand nombre dans les dernières années, dans le contexte pandémique.

L’ARTM poursuit en parallèle sa refonte tarifaire, qui vise à simplifier les déplacements dans l’ensemble de la région métropolitaine. Ainsi, 332 titres de transport plus limités sont retirés, tandis que 29 plus larges sont créés. Il sera par exemple possible de se procurer un titre « tous modes », incluant le train de banlieue, le métro et les bus, afin de circuler dans l’agglomération de Montréal pour 94 dollars par mois. Le Réseau express métropolitain (REM) sera à terme ajouté à ce titre de transport.

« La tarification est un moyen important pour assurer un plus grand usage du transport collectif », a fait valoir M. Gendron. Il sera ainsi possible aux usagers de circuler sur un plus grand territoire qu’auparavant avec un même titre de transport.

