Un troisième lien à deux tunnels plutôt qu’un seul

Il n’y aura plus un, mais bien deux tunnels dans la nouvelle mouture du troisième lien que le gouvernement doit présenter jeudi. Le projet, de moindre envergure, permettrait de réduire la facture, d’abord estimée entre 7 et 10 milliards de dollars.

Le premier jet du troisième lien promettait un tunnel unique long de 8,3 km et large de 19,4 m, un diamètre encore jamais atteint sur la planète. Pour le creuser, Québec aurait dû inventer un tunnelier. Ses six voies, réparties sur deux étages, faisaient du troisième lien le plus grand du monde.

Le gouvernement revoit maintenant ses ambitions à la baisse. Il y aura maintenant deux tunnels de taille plus modeste et ceux-ci compteront moins de voies. Le premier ministre François Legault avait évoqué en février la possibilité d’un troisième lien moins imposant. « Est-ce qu’au total, on a besoin de deux, quatre, six voies ? C’est ce qu’on est en train de regarder », avait alors affirmé le chef du gouvernement.

Selon nos informations, la nouvelle mouture ne changera rien au tracé original. Le ministère des Transports (MTQ) avait annoncé, le mois dernier, des « travaux préparatoires » à Lévis pour préparer le réseau routier au flux de circulation engendré par l’arrivée du troisième lien. Le tunnelier doit commencer à creuser en 2027, selon l’échéancier du MTQ.

Les détails présentés jeudi

La CAQ a plusieurs fois demandé qu’Ottawa éponge 40 % des coûts du troisième lien. Or, le gouvernement fédéral a toujours répété qu’il ne finançait pas de projets autoroutiers. C’est plutôt le transport collectif qui profite de la manne d’Ottawa.

Le ministère des Transports n’a pas voulu se prononcer quant à la possibilité qu’un des deux tunnels soit entièrement consacré au transport en commun pour forcer le fédéral à le financer.

Le tunnel entre Québec et Lévis doit relier les deux centres-villes et s’inscrit dans le Réseau express de la Capitale (REC), un vaste plan de mobilité pour la grande région de la capitale nationale.

Outre le troisième lien, le REC comprend l’élargissement de plusieurs autoroutes pour créer des voies réservées au transport en commun. Le tramway défendu par Québec devient, dans la vision du gouvernement, partie intégrante de son réseau express.

Les maires de Québec et de Lévis ont eu un aperçu de la deuxième version du troisième lien mardi matin. Bruno Marchand n’a jamais entériné le projet, demandant d’abord à être convaincu qu’il apportera des bénéfices aux gens de Québec. Son homologue de Lévis, Gilles Lehouillier, a toujours appuyé le lien sous-fluvial, estimant que les ponts de Québec et Pierre-Laporte avaient atteint leur pleine capacité.

Le public prendra connaissance des détails de la nouvelle mouture jeudi lors d’une présentation du ministre des Transports, François Bonnardel.

Un projet « pharaonique »

Le caractère colossal du projet proposé le 17 mai 2021 a attiré nombre de critiques à la CAQ. Certains ont vu un tunnel trop imposant et coûteux pour la congestion de la région de Québec. La cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, l’a souvent raillé en qualifiant le troisième lien initial de « pharaonique ».

Plusieurs ont aussi moqué certaines prétentions du gouvernement à l’effet que le troisième lien soit carboneutre et « une belle façon » de freiner l’étalement urbain. Jusqu’à présent, aucune étude n’a étayé ces affirmations.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a déjà indiqué que le tunnel ira de l’avant peu importe le résultat des évaluations environnementales. « Notre rôle est que ça se fasse dans le respect de la Loi sur la qualité de l’environnement et avec le moins d’impacts possibles sur l’environnement », avait-il indiqué le 3 novembre dernier.

Le troisième lien entre Québec et Lévis constituait une promesse phare de la CAQ lors de la précédente campagne électorale. Le ministre Eric Caire, député de La Peltrie, avait même mis son siège en jeu en jurant qu’une première pelletée de terre serait réalisée avant le prochain scrutin général, prévu le 3 octobre.

L’idée d’un tunnel n’a toutefois jamais réussi à rallier l’hôtel de ville de Québec. L’ancien maire Régis Labeaume avait quitté la tribune dès la fin des allocutions au moment où le premier ministre, son ministre des Transports et la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, présentaient en grande pompe le REC, au printemps 2021.

En tombée de rideau de sa carrière politique, M. Labeaume avait, dans un long message adressé à François Legault, interrogé la pertinence du tunnel défendu par la CAQ.