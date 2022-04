Un réseau de bus en pleine métamorphose sur la Rive-Sud avec l’arrivée du REM

L’arrivée prochaine du Réseau express métropolitain (REM), qui bouleverse les habitudes de plusieurs sociétés de transport de la grande région de Montréal, offre toutefois l’opportunité pour exo d’améliorer son offre de service sur la Rive-Sud afin de faciliter les déplacements entre les municipalités de la région dans le cadre d’une vaste réforme de son réseau de bus.

Actuellement, un résident de Chambly qui souhaite se rendre à Candiac en transport en commun doit effectuer un détour par bus par le centre-ville de Montréal avant d’emprunter une autre ligne pour se rendre à Candiac. Il faut ainsi prévoir un déplacement « non intuitif » d’environ 1 h 20 pour se déplacer entre deux villes situées à moins de 30 km l’une de l’autre, a souligné mercredi après-midi le conseiller principal au développement des réseaux pour exo, Julien Grégoire, lors d’une rencontre virtuelle sur la refonte du réseau de bus de l’organisme de transport à laquelle Le Devoir a pris part.

La mise en fonction prévue du REM sur la Rive-Sud à l’automne changera toutefois la donne puisque exo pourra alors mobiliser les bus d’une quinzaine de lignes qui desservent actuellement le centre-ville de Montréal et qui ne pourront plus circuler sur le pont Champlain après l’arrivée du train léger afin de dédier ces véhicules à de nouvelles liaisons entre les municipalités de la région.

« On voulait revoir la desserte pour qu’elle réponde mieux aux besoins de l’ensemble de la population [de la Rive-Sud] », a ainsi résumé la directrice au développement des réseaux pour exo, Catherine Beaulieu. Les heures de service dans la région seront aussi élargies le matin et le soir, de même que la fin de semaine, a indiqué M. Grégoire.

Ainsi, au terme de cette refonte de bus, un résident de Candiac pourra prendre un bus pour se rendre au terminal de Brossard, où il pourra emprunter une autre ligne de bus pour se rendre à Chambly. La durée totale de ce trajet sera alors de 35 minutes, soit moins de la moitié du temps actuel nécessaire pour réaliser celui-ci en transport en commun, entrevoit exo.

« Le terminus de Brossard du REM va devenir notre grand terminus central d’exo. On va avoir une vingtaine de lignes qui vont s’y rabattre, ce qui va permettre de mieux connecter la couronne sud. Ça va devenir une espèce de pôle d’échanges central sur la Rive-Sud », a d’ailleurs illustré M. Grégoire. Les déplacements à l’intérieur de la région seront aussi facilités dans les environs de Longueuil, à partir du terminal de Panama, a-t-il ajouté.

À terme, l’ensemble du réseau de bus d’exo, qui compte plus de 230 lignes de bus, fera l’objet d’une refonte qui changera les habitudes de milliers d’usagers dans les banlieues nord et sud de la métropole. Celle-ci concerne toutefois d’abord une douzaine de municipalités de la Rive-Sud, incluant Chambly, Richelieu et Carignan, puisque celles-ci seront directement affectées par la première phase du REM.

Ainsi, la révision du réseau de bus dans ces secteurs permettra de multiplier les liens par bus vers les terminus de Brossard et de Panama, entre autres, mais aussi vers plusieurs quartiers industriels et établissements scolaires au moment où la région connaît un boom démographique et économique.

Quant à savoir si les résidents de la Rive-Sud pourront se rendre plus facilement au centre-ville à partir des stations du REM dans la région que la desserte actuelle par bus, exo n’a pas voulu s’avancer. « Ce ne sera pas nécessairement plus vite, mais ce ne sera pas plus long », a laissé tomber Mme Beaulieu, lorsque questionnée par Le Devoir à ce sujet.