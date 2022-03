Des citoyens craignent pour l’intégrité du parc Morgan

Des citoyens d’Hochelaga-Maisonneuve s’inquiétaient déjà pour l’intégrité du parc Morgan avec l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est, mais les voilà encore plus préoccupés après avoir pris connaissance de l’avis de classement de l’Ancienne-Cité-de-Maisonneuve publié samedi. Le lot situé en bordure de la rue Notre-Dame et sur lequel doit circuler le REM de l’Est ne figure plus dans le périmètre protégé par le ministère de la Culture et des Communications.

Samedi, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a confirmé que l’Ancienne-Cité-de-Maisonneuve, qui inclut notamment l’édifice du marché public, l’ancien hôtel de ville — devenu la bibliothèque Maisonneuve — et le parc Morgan, sera désormais protégée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

En comparant l’avis d’intention de classement publié en mars 2021 et l’avis de classement du site publié samedi dernier, les citoyens ont cependant constaté que la bande de terrain située au sud du parc Morgan — et dont une partie devait être incluse dans le périmètre du site patrimonial — n’apparaissait plus dans la liste des lots protégés.

Ce terrain planté d’arbres appartient au ministère des Transports du Québec (MTQ) et c’est dans cet espace que doit passer le REM de l’Est avec ses structures aériennes.

« Depuis le début de la saga du REM de l’Est, il y a des promesses qui sont faites et on voyait que c’était [le parc Morgan] un problème. Mais là, c’est comme s’ils avaient réglé le problème », estime Patricia Clermont, porte-parole du Regroupement des riverains de la rue Notre-Dame dans Hochelaga-Maisonneuve (RRNDHM), qui parle d’une « entourloupette inacceptable ». Selon elle, il s’agit d’une « menace sérieuse » pour le parc Morgan.

Souci d’intégration

Il n’a pas été possible lundi d’obtenir du ministère de la Culture et des communications des explications sur les raisons qui l’ont amené à retirer ce lot de l’avis de classement.

De son côté, CDPQ Infra, qui pilote le projet du REM de l’Est, indique n’avoir jamais demandé le retrait du lot appartenant au MTQ dans l’avis de classement. La filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec a toujours soutenu que son intention était de faire passer le REM de l’Est au sud du parc Morgan en minimisant ses impacts pour l’espace vert.

Il y a trois semaines, alors qu’elle présentait sa vision architecturale du projet en réponse aux préoccupations du comité d’experts indépendants, CDPQ Infra a précisé qu’elle comptait notamment ajouter de gradins avec vue vers le parc Morgan, aménager une butte afin de diminuer le bruit provenant de la rue Notre-Dame et planter des arbres pour diversifier la canopée.

Lundi, CDPQ Infra n’a cependant pas été en mesure de dire si le passage du REM nécessiterait l’abattage d’arbres existants sur le terrain du MTQ.

« Il y a un souci d’intégration qui est porté avec le REM de l’Est », fait pour sa part valoir Catherine Boucher, attachée de presse de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. « Il va passer le plus au sud possible du parc Morgan parce qu’on est très au fait des préoccupations des citoyens qui utilisent ce parc depuis longtemps. »

Un « prix de consolation »

Selon l’ancienne députée d’Hochelaga-Maisonneuve, Louise Harel, la bande verte le long de la rue Notre-Dame avait été aménagée à titre de « compensation » pour la démolition de quelque 1800 logements dans les années 1970 en prévision du prolongement de l’autoroute Ville-Marie qui ne s’est jamais concrétisé. « Il y avait eu une immense contestation dans les années 1970 », se souvient Mme Harel. « Ç’a fait souffrir le quartier. Il faut l’avoir vécu pour le croire. »

À la suite de cet événement, des rues ont été fermées et des arbres ont été plantés sur le terrain bordant la rue Notre-Dame. « C’était vu comme une compensation. C’est devenu une partie du parc Morgan. C’était un petit prix de consolation. […] Il y a très peu d’espaces verts dans Hochelaga-Maisonneuve. Le parc Morgan est le seul parc majeur », explique l’ancienne élue qui estime impossible de faire passer le REM sans couper des arbres et empiéter sur le parc.

En campagne électorale en 2018, François Legault proposait plutôt un tramway au coût de 1,8 milliard pour l’est de Montréal, rappelle-t-elle. « Je ne comprends pas qu’un projet comme le REM de l’Est puisse prétendre desservir l’Est. C’est un projet métropolitain, pas un projet urbain. »