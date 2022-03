Un REM plus élégant dans l’est qu’à l’ouest, promet CDPQ Infra

Les piliers du futur Réseau express métropolitain (REM) de l’Est seront en béton, mais les structures aériennes seront plus effilées que celles du REM de l’Ouest, promet la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui rendra publique sa vision architecturale du projet mercredi.

Dans la foulée des préoccupations exprimées au cours des derniers mois au sujet de l’implantation d’imposantes structures au centre-ville et dans l’est de la ville, CDPQ Infra a travaillé à raffiner la conception architecturale du projet. Les premières images du futur REM de l’Est ont été présentées mardi à plusieurs médias.

CDPQ Infra veut rendre les structures aériennes du REM de l’Est plus élégantes que celles du REM de l’Ouest, qui reliera Brossard à l’ouest de l’île de Montréal en passant par le centre-ville. Les tabliers du REM de l’Est mesureront 8,9 mètres de large, contre 10,3 mètres pour ceux du REM de l’Ouest. Les caténaires seront disposées de part et d’autre des tabliers — et non au centre des rails —, dans une coque aux formes arrondies qui sera plus esthétique que le modèle du premier REM, fait valoir CDPQ Infra.

Quant aux piliers, ils seront constitués de béton préfabriqué. CDPQ Infra rejette ainsi la recommandation du comité d’experts qui, dans un rapport d’étape tout juste déposé au gouvernement du Québec, réclamait qu’on utilise des piliers en acier afin d’améliorer l’esthétisme des structures aériennes. Rappelons que ce comité composé de 15 experts et dirigé par l’ingénieure Maud Cohen a fait part de nombreuses préoccupations concernant les structures aériennes dotées de murs antibruit et de caténaires, qui risquent de créer des fractures urbaines dans les quartiers traversés par le REM de l’Est.

Vice-président aux affaires d’entreprise de CDPQ Infra, Harout Chitilian soutient que l’option de piliers en acier n’était pas envisageable. « Le béton est un produit beaucoup plus malléable, car on peut lui donner des formes », a-t-il expliqué en entrevue au Devoir. Le béton permet aussi de préfabriquer plusieurs composantes et de les assembler sur place, ce qui réduit le temps de construction et les inconvénients pour les quartiers. L’entretien des structures de béton est également plus simple, ajoute M. Chitilian.

Une distance de 50 mètres séparera ces piliers, qui auront des formes variées « pour briser la monotonie » dans les secteurs jugés pertinents.

CDPQ Infra juge que l’installation de caténaires est inévitable en raison du climat québécois. Mais leur saillance visuelle sera réduite, soutient Harout Chitilian. Pour leur part, les murs antibruit partiellement opaques de quatre mètres qui borderont les tabliers seront nécessaires pour 10 % du réseau, précise M. Chitilian.

Promenade de 16 km

La proposition de CDPQ Infra prévoit aussi l’aménagement d’une promenade de 16 kilomètres le long des structures aériennes, entre le centre-ville et Pointe-aux-Trembles. Celle-ci comportera des voies piétonnes et des pistes cyclables. « Pour nous, c’est un geste urbanistique et architectural d’importance », indique M. Chitilian.

Au centre-ville, cette promenade nécessitera le retrait de quatre des huit voies de circulation automobile du boulevard René-Lévesque. « Les études de circulation qu’on a faites démontrent que c’est faisable », souligne M. Chitilian. Un belvédère sera aussi aménagé à l’angle de la rue De Bleury.

Le REM de l’Est permettra de revitaliser l’est de l’île, fait valoir CDPQ Infra, qui estime à 70 000 le nombre de logements qui pourraient être construits autour de 6 des 23 stations du futur réseau.

Harout Chitilian est d’avis qu’avec sa proposition architecturale, CDPQ Infra répond à 80 % des recommandations faites par le comité d’experts. « Nous n’avons pas attendu le dépôt du rapport pour intégrer leurs commentaires », dit-il.

CDPQ Infra écarte cependant la demande du comité d’envisager la construction d’un tunnel dans le secteur de la station Honoré-Beaugrand afin de rétablir une liaison avec la ligne verte du métro. « Une solution en souterrain dans ce secteur n’est pas envisageable parce qu’ultimement, ça viendrait altérer l’équilibre financier du projet et ça augmenterait de 50 % son coût », avance Harout Chitilian.

Inquiétudes citoyennes

Les critiques formulées par le comité d’experts ont suscité plusieurs réactions mardi. « Ça nous rassure de voir qu’il y a des experts qui constatent les mêmes choses que nous », a indiqué Catherine Miron, résidente de Mercier-Est et membre du groupe REM et citoyen-nes de l’est de Montréal. Elle note par ailleurs que le comité n’a pas été en mesure de se prononcer sur plusieurs éléments du projet qui ne sont pas suffisamment développés. « Lors des consultations citoyennes, CDPQ Infra donnait très peu d’information. Alors, c’est vraiment impossible de se faire une idée de ce qui se passe avec ce projet-là. » Elle y voit un signe que le projet n’est pas suffisamment mûr pour être soumis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.

Directeur de l’École d’urbanisme de l’Université McGill, Richard Shearmur aurait souhaité que le comité d’experts ne limite pas son analyse à l’intégration architecturale du REM de l’Est, mais qu’il se penche aussi sur le tracé et sur le mode de transport choisi par CDPQ Infra. « C’est un mandat très restreint compte tenu de l’ampleur des débats qu’il y a autour du REM. La grande question, c’est : Est-ce qu’on est en train de construire un réseau qui est pertinent et qui le restera pour les 50 années à venir ? »

De leur côté, la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’ont pas commenté le dossier mardi.