«Jalon important» franchi pour le tramway à Québec

Deux consortiums ont levé la main pour concevoir, construire, financer et entretenir les infrastructures du futur tramway de Québec, un projet estimé à près de 4 milliards de dollars.

ModerniCité et Mobilité de la Capitale ont tous deux présenté leur candidature pour obtenir le lucratif contrat. Le consortium choisi aura le mandat d’articuler et de bâtir la plateforme du tramway, ses stations, ses pôles d’échanges, son tunnel de 2,1 km sous la colline parlementaire et son centre d’exploitation.

Ces éléments représentent 80 % de la facture totale.

L’identité du consortium sélectionné ne sera pas connue avant le printemps 2023. D’ici là, la Ville procédera à l’analyse des deux dossiers de candidature, puis ouvrira son appel de propositions dès l’obtention des autorisations gouvernementales nécessaires.

Dans un communiqué diffusé mercredi matin, la Ville de Québec se réjouit d’avoir franchi un «jalon important» et salue «l’intérêt marqué de l’industrie».

«Bonne nouvelle pour le tramway de Québec aujourd’hui! a écrit le maire Bruno Marchand sur les réseaux sociaux. Une étape de plus vers une meilleure mobilité à Québec!»

Concurrence

En juin dernier, la Ville avait dû annuler un premier appel de propositions en raison du manque de concurrence. Un seul consortium avait présenté une proposition à la ligne d’arrivée. «Le marché nous confronte à une décision difficile mais nécessaire», avait expliqué le maire de l’époque, Régis Labeaume.

La Ville avait scindé alors le projet en deux pour aiguiser l’appétit des soumissionnaires et obtenir un pouvoir de négociations par le jeu de la concurrence.

Alstom et Siemens ont confirmé en janvier leur intérêt à concevoir et fabriquer les rames. Mercredi, ModerniCité et Mobilité de la Capitale, qui étaient déjà en lice lors du premier appel de qualifications, ont fait leur entrée dans l’arène pour construire, cette fois, les infrastructures.

Le projet de tramway franchit ces étapes au moment où l’adhésion de la population s’effrite à son endroit. Le plus récent sondage présenté par la Ville montrait un appui de seulement 41 %.

Depuis, le maire, son entourage et des membres du bureau de projet multiplient les interactions avec les citoyens pour rendre plus concrètes les modifications que le tramway apportera dans les quartiers qu’il va traverser.