Le REM de l’Est sévèrement critiqué par l’ARTM

Le projet du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est fait l’objet de sévères critiques de la part de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Dans un avis transmis au gouvernement du Québec la semaine dernière, l’organisme soutient que le projet affaiblira le réseau actuel de transport collectif, ne permettra pas de gains importants de nouvelle clientèle, en plus de coûter cher aux municipalités. D’autres options de transport devraient être considérées, croit l’ARTM.

L’avis, dont La Presse révélait l’existence mardi, précise que le projet, essentiellement axé sur les déplacements vers le centre-ville, « apporte une réponse partielle aux besoins de déplacements actuels et futurs » en provenance de l’est de Montréal et de la couronne nord-est. À la lumière des données de l’enquête origine-destination de 2013, l’ARTM en conclut que seulement 12 % des déplacements des secteurs desservis par le REM de l’Est se destinent au centre-ville. Ainsi, fait remarquer l’ARTM, l’achalandage prévu serait peu élevé compte tenu de la capacité potentielle du REM de l’Est.

L’ARTM, un organisme chargé de la planification du transport collectif dans la grande région de Montréal, soutient aussi que le nombre d’automobilistes qui se convertiraient au transport collectif serait limité, soit 2100 automobilistes, ce qui représente 6 % de l’achalandage du REM de l’Est évalué à 36 850 passagers. Or, l’essentiel des usagers du REM de l’Est, soit 94 %, proviendraient d’un transfert des services actuels de transport en commun, selon l’ARTM.

Impact sur la ligne verte

La ligne verte du métro ferait donc les frais de l’arrivée du REM de l’Est et, selon les évaluations de l’ARTM, elle perdrait 15 000 passagers, soit une diminution d’achalandage de 26 %. L’effet serait encore plus important pour le train de Mascouche qui, sur sa portion montréalaise, perdrait 75 % de son achalandage.

Le REM de l’Est imposera aussi un poids financier important aux villes et accroîtrait le déficit du métro et du train de Mascouche en raison du transfert de la clientèle, soutient l’ARTM. L’organisme est d’avis que les économies anticipées sur les coûts d’exploitation des services actuels seraient limitées et qu’une contribution financière supplémentaire de 8 % serait requise de la part des municipalités, soit 98 millions $ par année.

L’insertion urbaine du projet cause aussi problème, selon l’ARTM. Cet aspect pourrait cependant être revu à la lumière des recommandations du comité d’experts mis sur pied par CDPQ Infra.

Compte tenu de tous ces constats et du coût élevé du REM de l’Est, soit 10 milliards $, l’ARTM estime qu’il serait nécessaire d’envisager d’autres options de transport « à budget égal ou moindre ». 

« Les décisions finales appartiendront au gouvernement. Toutefois, à la lumière des constats qui se dégagent de nos analyses, nous suggérons d’envisager des options qui permettraient un projet mieux ancré dans un principe de complémentarité avec l’écosystème de transport collectif existant, ainsi qu’une meilleure adéquation entre les besoins de déplacement, les milieux urbains traversés, le mode proposé et les coûts d’investissement », a déclaré mardi matin Benoit Gendron, directeur général de l’ARTM, dans un communiqué.

L’organisme signale par ailleurs que son avis pourrait être révisé en fonction de la proposition finale de CDPQ Infra et des paramètres financiers que la Caisse soumettra.

Les « conditions gagnantes »

L’avis de l’ARTM était « inattendu », indique une source au gouvernement du Québec. On remet notamment en question la méthodologie utilisée et le recours à des données de déplacements datant de 2013 qui ne tiennent pas compte de l’important potentiel de développement de l’Est de Montréal, notamment autour des futures stations.

Dans une déclaration transmise au Devoir, le cabinet de la mairesse Valérie Plante soutient que la Ville de Montréal souhaite toujours voir le REM de l’Est se réaliser. « Le REM est le plus important projet de transport collectif depuis une décennie et il doit être évalué en bonne et due forme. Dès la présentation du projet, nous avons présenté les conditions gagnantes pour en faire le meilleur projet et nous travaillons à les concrétiser », précise-t-on.

Le cabinet de Valérie Plante dit vouloir prendre le temps d’analyser l’avis de l’ARTM. Lors d’une rencontre vendredi avec les représentants du gouvernement du Québec et de CDPQ Infra, la mairesse a réitéré ce qu’elle considère comme les « trois conditions de réussite » du projet, soit une gouvernance permettant la participation de la Ville dans l’intégration du REM de l’Est au centre-ville et dans les quartiers traversés et le financement de Québec pour les aménagements requis en milieu urbain.

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Aref Salem, estime que le REM est essentiel pour les citoyens de l’est de Montréal. « On sait depuis longtemps que les gens de l’Est ont besoin d’amour et ce projet de presque 10 milliards vient vraiment donner beaucoup de vie économique dans ce quartier-là », a-t-il commenté mardi.

Il reproche à la mairesse d’abandonner le projet qui correspond pourtant à la ligne rose, une promesse au cœur de la campagne électorale de Projet Montréal en 2017. « Elle est en train de laisser tomber une autre promesse phare […] Elle est en train de l’enterrer comme si de rien n’était », a soutenu le chef intérimaire d’Ensemble Montréal. Comme elle siège au conseil d’administration de l’ARTM, la mairesse ne peut prétendre qu’elle n’était pas au courant du contenu de l’avis. « Il y a un problème de leadership », croit Aref Salem.

Revitaliser l’Est

De son côté, la Chambre de commerce de l’est de Montréal (CCEM) et son p.-d.g. Jean-Denis Charest jugent qu’il faut considérer le REM de l’Est comme un projet de revitalisation allant bien au-delà du transport de personnes et qu’il aura un « effet structurant majeur » pour le territoire qu’il desservira. Il permettra entre autres d’accélérer la décontamination des sols, permettra à des milliers d’employés se rendre au travail en moins de 45 minutes et attirera des investissements tout en augmentant la densité autour des futures stations. « La Chambre refuse que les guerres intestines de structures, de pouvoir et de financement ayant actuellement lieu au sein de la gouvernance du transport dans la région métropolitaine se fassent au frais de l’est de Montréal », a souligné la CCEM, par voie de communiqué. « Bien qu’imparfait, ce projet a le mérite de pouvoir se réaliser dans un avenir rapproché et d’être un véritable levier de revitalisation. »

À l’opposé, le député de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, avance que l’avis de l’ARTM est un « immense pavé dans la mare ». « Le REM de l’Est n’est pas un projet de transport collectif efficace. C’est un projet de développement immobilier qui sert les intérêts de la Caisse de dépôt plutôt que ceux des citoyens », a indiqué l’élu. Selon lui, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, devrait présenter un projet « qui répond réellement aux besoins des gens de l’est de Montréal ».

Avec Zacharie Goudreault