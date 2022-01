Bruno Marchand promet de planter 30 000 arbres

Pour calmer la grogne suscitée par l’abattage de centaines d’arbres matures en bordure du tramway, le maire de Québec, Bruno Marchand, promet d’en planter 30 000 d’ici 2028.

Chaque fois qu’un arbre passera à la tronçonneuse, l’administration s’engage à en semer 20. « Nous voulons faire en sorte que la Ville ne perde pas sa verdure », a souligné le maire, mercredi, lors d’une deuxième séance d’informations en autant de jours sur le projet.

En tout, la construction du tramway mènera au sacrifice de 1584 arbres le long des 19,3 km de son tracé. Du nombre, le bureau de projet certifie pouvoir rapidement en remplacer 417 et rappelle que 324 autres devaient de toute façon être abattus pour freiner l’avancée de l’agrile du frêne.

Le bureau de projet calcule donc que 843 arbres devront disparaître, un nombre qui ne comprend pas les coupes prévues dans les trois boisés traversés par le tramway. L’administration garantit qu’elle verdira une superficie équivalente à celles déforestées.

« Nous ne sommes pas dans une analyse mercantile, promet le maire. Nous sommes dans une analyse de protection. »

L’abattage des arbres a fait couler beaucoup d’encre lors de la dernière campagne électorale. Un bon nombre de citoyens s’expliquaient mal qu’un projet vert se réalise au détriment de la canopée centenaire de certains quartiers.

« Il y a quelques œufs à casser pour faire cette omelette-là », concède Bruno Marchand, qui croit néanmoins que « la population nous en voudra, dans 15 ans, de ne pas avoir vu plus loin que le bout de notre nez. »

Campagne d’informations

Pour la nouvelle administration, les déboires du tramway auprès de la population s’expliquent par un manque d’informations. Pour y remédier, elle entend inclure la population dans les choix qui concerneront leur quartier, à propos, notamment, de l’aménagement des places publiques, du design extérieur du tramway et même, jusqu’au nom qui le désignera.

« On veut que le citoyen puisse savoir ce qui s’en vient près de chez eux », assure Maude Mercier Larouche, la maître d’œuvre d’une vaste campagne de communication vouée à « remettre le citoyen au cœur du projet. »

Les rencontres avec de la population se multiplieront à chaque étape des travaux, dans la rue, dans les conseils de quartier ou en ligne, si la pandémie l’oblige.

« On a une équipe de communication qui a le couteau dans les dents », insiste la responsable des communications au sein du bureau de projet, Nathalie Cloutier.

« C’est vraiment le yin et le yang de ce projet-là, croit le maire. Plus on en sait à son sujet, plus on y adhère. » Sans fixer d’échéancier, Bruno Marchand entend convaincre « le plus rapidement possible » un citoyen sur deux d’adhérer au tramway. Actuellement, le projet récolte seulement 41 % d’appui à Québec.

L’adhésion sera d’ailleurs essentielle pour réaliser la promesse de développement de la canopée urbaine, puisque 75 % des terrains, à Québec, sont privés. La Ville sollicitera personnellement les propriétaires concernés pour les inciter à contribuer aux efforts de plantation.

« Il n’y aura aucune économie de moyens dans ce dossier-là pour parler aux citoyens », affirme Mme Mercier Larouche. À preuve : le CIUSSS de la Capitale-Nationale mettra même des intervenants psychosociaux à contribution pour soulager « le stress » que l’implantation du tramway pourrait provoquer chez certains.

Bémol des oppositions

Les oppositions ont émis des réserves quant aux promesses de reboisement du maire. « Il y a de la politique qui parle, croit le chef de l’opposition officielle, Claude Villeneuve, à propos des 30 000 arbres que l’administration s’engage à planter. C’est bien beau, promettre des chiffres, mais il faut que la science parle aussi. »

La cheffe du parti écologiste Transition Québec, Jackie Smith, questionne les choix faits par l’administration. Le maire a décidé de restreindre les voies de circulation automobile sur le boulevard René-Lévesque pour sauver des arbres. Elle se demande pourquoi d’autres routes ne sont pas ainsi partagées. « La protection des arbres préoccupe de plus en plus la population de Québec, ça ne doit pas être pris à la légère », insiste-t-elle.

La deuxième opposition, menée par Eric-Ralph Mercier, a salué la transparence déployée par l’administration en place au cours de cet état des lieux. Le chef de Québec 21 promet de demeurer la « vigie » du projet pour éviter que « capitaine tramway » fonce droit sur l’« iceberg » des dépassements de coût et devienne « capitaine Titanic ».

« Je ne veux pas être prophète de malheur pour les contribuables, prédit M. Mercier à propos des coûts, mais ça va être beaucoup plus élevé » que les 3,9 milliards présentement projetés.