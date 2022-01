Le prix du tramway de Québec frôle maintenant 4 milliards de dollars

Le prix estimé du tramway de Québec frôle maintenant quatre milliards de dollars. L’inflation, la modification du tracé et les retards ont fait gonfler la facture à 3,965 milliards de dollars, un bond de 600 millions de dollars par rapport à l’estimation initiale.

Plus de la moitié du dépassement de coût projeté, soit 327 millions de dollars, est attribuable à l’inflation, à l’année de retard engendrée par l’échec du premier appel de qualification et à l’augmentation des frais des acquisitions immobilières.

Le nouveau maire, Bruno Marchand, a demandé au bureau de projet de réaliser des économies de 70 millions de dollars pour faire baisser la facture. Le coût total du projet est encore sujet à changement, notamment en fonction des aléas inflationnistes sur les prix.

Le bureau de projet écarte d’emblée l’idée d’enfouir les fils électriques le long du tracé comme Bruno Marchand l’avait évoqué en campagne électorale. Ce mode d’alimentation, en place à Bordeaux en France, « n’est absolument pas approprié pour une ville comme Québec », a tranché le directeur du bureau de projet, Daniel Genest, qui explique que la rudesse du climat québécois, propice au gel hivernal, rend cette option impossible.

Pour le moment, l’alimentation électrique par ligne aérienne de contact est la solution retenue, une technique déjà en vogue dans des villes comme Le Havre et Grenoble, en France, où le tramway sillonne le centre-ville centenaire sans défigurer le paysage.

L’autre option possible, soit des batteries embarquées à bord des rames, ne garantit pas la fiabilité attendue par la Ville. Le tracé comporte des pentes pouvant atteindre 8 % d’inclinaison et pour les monter, il faudrait embarquer « beaucoup, beaucoup de batteries », explique l’équipe du bureau de projet. « Qui dit beaucoup de batteries, dit beaucoup de poids. »

Le bureau de projet se dit ouvert aux « solutions innovantes » qui pourraient être présentées par les soumissionnaires.

Pour ce qui est de la plateforme surélevée sur laquelle le tramway doit circuler, elle demeure sur l’ensemble du parcours, coupant court à la possibilité de l’abaisser sur certains tronçons évoquée par la nouvelle administration.

« Ce sera plus fiable et plus sécuritaire », explique le bureau de projet, qui assure que 75 % de la plateforme s’intégrera à des aménagements déjà surélevés, comme des terre-pleins et des trottoirs.

Mieux communiquer

Cette mise à jour survient au lendemain de la publication d’un sondage qui montre que l’appui au tramway s’effrite à Québec. Le coup de sonde, réalisé par Léger en janvier, montre qu’une minorité des citoyens de la capitale, soit 44 % d’entre eux après répartition des indécis, conserve une opinion favorable au projet.

Une proportion similaire des 500 répondants estime mal connaître le projet, quatre ans après son lancement. « Le maire Marchand nous demande de multiplier les efforts de communication », souligne M. Genest.

À cet effet, le bureau de projet promet d’aller à la rencontre des citoyens pour les convaincre que le tramway constituera un atout pour la capitale et s’intégrera bien dans les quartiers.

Cet effort de communication a commencé dès mardi matin, avec une défense tous azimuts des choix faits pour minimiser l’impact visuel du projet.

Le bureau de projet assure que les fils aériens demeureront discrets, contrairement à l’alimentation caténaire qui permettra au REM de fonctionner, à Montréal, et dont l’impact visuel est beaucoup plus grand. Environ 88 % des poteaux qui soutiendront les fils d’alimentation du tramway, à Québec, seront aussi des lampadaires, assure le bureau du projet.

Le nombre de traversées piétonnes et cyclables augmentera de 57 % après la mise en place du tramway, passant de 76 à 119. L’impact néfaste du tramway sera davantage ressenti par les automobilistes, qui devront patienter lors du passage des rames sur la voie et qui ne pourront plus effectuer de virage à gauche sur plusieurs intersections le long du tracé.