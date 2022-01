Face à un trou budgétaire de 43 M$, la STM lance un cri du coeur

Aux prises avec un trou budgétaire de 43 millions de dollars qu’elle devra combler au cours de l’année 2022, la Société de transport de Montréal (STM) a lancé vendredi avant-midi un « cri du cœur ». Elle prévient qu’elle ne pourra effectuer des compressions supplémentaires et réclame de nouvelles sources de revenus.

Devant la Commission des finances, la STM a fait valoir qu’elle avait effectué d’importantes compressions au cours des dernières années. La pandémie a entraîné une réduction majeure de l’achalandage à compter de mars 2020 et la situation s’est graduellement améliorée au cours de 2021. La 5e vague de COVID-19 et le retour du confinement ont cependant freiné cette progression et la STM entame l’année 2022 dans une situation financière très précaire.

En décembre dernier, la STM a déposé un budget comportant un manque à gagner de 43 millions de dollars qui devra être comblé au cours de 2022, mais elle aura besoin de nouvelles sources de revenus pour y parvenir.

La STM compte maintenir la réduction des services d’autobus et de métro au niveau de 2021 dans le but d’aller chercher une économie de 25 millions de dollars. Elle entend aussi adopter diverses mesures comme le gel d’embauche pour dégager d’autres économies. Elle a aussi reporté d’un an le début des travaux d’entretien des voitures de métro Azur, ce qui ne présente pas d’enjeux de sécurité, mais pourrait augmenter le nombre d’arrêts de service, a prévenu le directeur général de la STM, Luc Tremblay. Cette mesure devrait lui permettre d’économiser 12 millions de dollars.

Devant la Commission des finances, Luc Tremblay, a montré du doigt la gouvernance des transports dans la région métropolitaine depuis la création de l’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) en 2017.

« Depuis l’arrivée de l’ARTM en 2017, la STM n’a plus qu’une source de revenus, qui est la contribution de l’ARTM. […] L’ARTM fait ses projections et décide unilatéralement du montant qu’elle va octroyer à la STM et la STM doit conjuguer avec la décision de l’ARTM avec ce qui lui est versé », a expliqué Luc Tremblay. « La STM est quand même la dixième entreprise au Québec et on ne gère pas les revenus. On ne gère pratiquement plus les dépenses. On ne gère pas notre dette et on ne gère pas nos surplus. Cette gouvernance-là est très très lourde et ça devient excessivement difficile de pouvoir jouer le rôle qui est attendu de la STM dans un contexte comme ça. »

La STM a eu beau limiter sa prestation de services pour dégager des économies, l’ARTM l’a déjà avisée qu’elle réduirait de 18 millions de dollars sa contribution à la Société de transport afin d’éponger son propre déficit. Le directeur de la STM s’insurge contre cette mesure qui fait passer le manque à gagner de la STM de 25 à 43 millions de dollars.

La STM ne souhaite pas pour autant l’abolition de l’ARTM. « On a tous souhaité au sein de la Communauté métropolitaine ce mode de gouvernance qui permet une meilleure planification », a indiqué le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell. « Il y a eu des bons coups de l’ARTM, comme la refonte tarifaire et le Plan stratégique de développement, mais force est de constater qu’avec une nouvelle institution qui a cinq ans d’âge, vient une évaluation des forces et faiblesses de ce modèle-là. »