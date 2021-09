Vols régionaux : le plan Legault prend forme

Le très attendu plan du gouvernement pour soutenir les vols régionaux prévoit des subventions pour les compagnies qui offriront les meilleures propositions de services. En échange, ces dernières devront garantir des vols fréquents à un prix plafond.

Voilà plus d’un an que les élus régionaux attendent ce plan rendu nécessaire par le départ d’Air Canada de nombreuses villes québécoises telles Val D’Or et Gaspé.

Le ministre des Transports François Bonnardel avait promis de présenter son plan en janvier mais ce dernier se fait toujours attendre.

Or Le Devoir a découvert que lors d’une annonce en Jamésie en août, le premier ministre François Legault avait dévoilé les grandes lignes du projet. « Ce que nous allons proposer à plusieurs compagnies aériennes, dont Air Creebec et Air Inuit, c’est que la compagnie qui nous fera la meilleure proposition de service recevra une subvention en échange d’une garantie de fréquence minimum et d’un prix maximum », a-t-il déclaré le 26 août dernier selon des propos rapportés par le journal La Sentinelle de Chibougamau.

Ces propos surviennent alors que le milieu de l’aviation presse d’impatience dans ce dossier. Récemment, le transporteur TREQ rappelait que le gouvernement avait promis un plan en juin dernier. Les premiers vols de la coopérative se font toujours attendre car trop d’incertitudes persistent, déplorait son directeur au média MonMatane.com.

Au cabinet du ministre Bonnardel, on n’a pas voulu commenter directement les propos du premier ministre. « Nous sommes à compléter la préparation de notre plan », a indiqué l’attachée de presse du ministre, Florence Plourde. « Il nous reste encore du travail à faire, mais ça avance très bien. »