Plus de 1300 nouveaux logements abordables prévus au Québec d’ici un an

Québec et Ottawa promettent d’unir leurs forces pour réaliser la construction de plus de 1300 logements abordables dans la province d’ici la fin de 2022, en plus d’augmenter l’aide financière accordée aux ménages dans le besoin.

Au moment où les loyers et la valeur des propriétés grimpent en flèche dans la métropole et ailleurs au Québec, les nombreuses dépenses annoncées vendredi par les deux paliers de gouvernement totalisent près de 1,5 milliard de dollars. Cette somme sera dépensée sur une période de sept ans et donne suite à la deuxième entente signée par Québec et Ottawa concernant l’Initiative pour la création rapide de logements, lancée en octobre 2020 pour venir en aide aux ménages à faible revenu, dont les besoins en matière d’habitation ont été exacerbés par la crise sanitaire.

« Il y a une pénurie de logements abordables et il y a trop de personnes qui n’ont pas les moyens de se trouver un logement parce qu’ils ne peuvent pas payer [pour celui-ci] », a d’ailleurs souligné vendredi après-midi le leader du gouvernement fédéral, Pablo Rodriguez, lors d’une conférence de presse tenue à Montréal en compagnie de la ministre québécoise des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

1300 logements abordables

De la somme annoncée vendredi, près de 338 millions de dollars provenant du fédéral serviront à la construction de plus de 1300 logements abordables, principalement à Montréal, Laval, Longueuil, Gatineau et Québec, mais aussi ailleurs dans la province.

« On veut augmenter l’offre de logements dans tout le Québec », a évoqué la ministre Laforest, qui rappelle que « plusieurs personnes ont quitté les grandes villes pour aller en région » depuis le début de la pandémie, y créant ainsi des besoins en matière d’habitation.

Ces logements abordables, qui s’adresseront notamment aux femmes victimes de violence conjugale, aux personnes autochtones et à celles en situation d’itinérance, verront le jour d’ici la fin de l’année 2022, promet Mme Laforest.

« On doit les construire dans une période d’un an, c’est une obligation. Donc, il faut le faire rapidement, mais c’est possible de le faire », a assuré la ministre. Cette dernière a d’ailleurs qualifié d’« inacceptable » le fait que certains projets de logements abordables récemment financés étaient « en attente depuis 10 ou 12 ans au Québec ».

« On ne peut pas dire qu’on augmente rapidement l’offre de logement social et abordable », constate d’ailleurs la porte-parole du Front populaire en réaménagement urbain, Véronique Laflamme.

Aide financière

Le reste de la somme déboursée par les deux paliers de gouvernement, soit environ 1,1 milliard de dollars, permettra de faire passer de 80 à 100 $ par mois les montants remis aux ménages de 50 ans et plus à faible revenu et aux familles dans le besoin, par le biais du programme Allocation-logement.

« C’est significatif et l’objectif commun, c’est que personne n’ait à choisir entre nourrir ses enfants, acheter des médicaments ou payer son loyer. On ne veut plus jamais que des gens aient à faire ces choix-là », a déclaré M. Rodriguez. Ce coup de pouce financier devrait d’ailleurs augmenter « rapidement » progressivement à 150 $ par mois d’ici quatre ans, a-t-il ajouté.

« Ce montant n’est vraiment pas suffisant dans le contexte actuel » de hausse rapide des loyers, estime Mme Laflamme, qui salue néanmoins cette majoration du programme, qui était attendue depuis des années.