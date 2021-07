Un projet immobilier acceptable, mais trop haut

Le projet immobilier projeté en retrait de l’iconique bâtiment de La Baie d’Hudson est intéressant, notamment parce qu’il permettra d’assurer la restauration de celui-ci. La hauteur de la tour de bureaux proposée à cet endroit est toutefois trop élevée, ce qui pourrait avoir des impacts visuels importants, notamment à partir du mont Royal, constate l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

L’organisme paramunicipal a rendu public vendredi un rapport de 88 pages concernant un projet immobilier soumis par la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) qui a fait l’objet d’une consultation publique pendant les mois d’avril et de mai derniers. HBC prévoit rénover le bâtiment de La Baie d’Hudson, situé en face du square Phillips, qui a été construit en 1891 et est connu sous le nom de « Colonial House ». Sa valeur patrimoniale a d’ailleurs fait « l’unanimité » auprès des participants de la consultation publique de l’OCPM, note le rapport.

Le projet de l’entreprise prévoit toutefois la démolition de la partie arrière du bâtiment, qui date des années 1960, et la construction en retrait d’une tour de 25 étages comportant des terrasses dessinées par une firme d’architectes. Or, la hauteur projetée du bâtiment, de 120 mètres, est près de deux fois supérieure à la limite autorisée dans ce secteur, qui est de 65 mètres.

« La hauteur demandée de 120 mètres, arborant un ratio de proportion allant du triple au quintuple par rapport aux bâtiments existants, risque de rompre l’équilibre visuel du secteur, très perceptible depuis le square Phillips ainsi que la structure en évolution du boulevard De Maisonneuve », constate l’OCPM. L’organisme estime d’ailleurs qu’une telle hauteur « obstruerait une fenêtre de vue à partir du mont Royal » en plus de « créer un effet de canyon » pour les piétons qui circulent sur le boulevard de Maisonneuve.

Un centre-ville à planifier

Au-delà de ce cas précis, plusieurs organismes ont soulevé, pendant cette consultation publique, la crainte d’un recours fréquent dans les prochaines années à des demandes de dérogation à la pièce concernant la hauteur des bâtiments au centre-ville. Sensible à cet enjeu, l’OCPM recommande donc à la Ville d’autoriser une hauteur « significativement moindre » que celle réclamée par le promoteur pour cette tour, dont la densité devrait aussi être révisée.

L’OCPM va par ailleurs plus loin en demandant à la Ville de procéder « immédiatement » à la planification du centre-ville dans son ensemble afin d’éviter « le recours à des modifications réglementaires à la pièce », à la demande des promoteurs. D’ici à ce que la Ville révise son Plan d’urbanisme en conséquence, « un moratoire à toute nouvelle demande de dérogation » est nécessaire, estime l’OCPM, qui ne dispose toutefois d’aucun pouvoir décisionnel.

« On veut une vision pour le centre-ville et on doit asseoir les balises de cette vision-là », fait également valoir la directrice adjointe des politiques chez Héritage Montréal, Taïka Baillargeon, qui salue les recommandations de l’OCPM. « Les vues sur la montagne, c’est important », insiste-t-elle. Elle note par ailleurs qu’au-delà de la restauration de la façade du bâtiment de La Baie d’Hudson, le promoteur devrait s’engager à préserver certains éléments d’intérieur du bâtiment, qui abrite notamment une ancienne galerie d’art.

Le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme pour sa part vouloir « ardemment » que ce projet se réalise, notamment afin de permettre à HBC d’avoir les moyens financiers de restaurer le bâtiment à valeur patrimoniale de La Baie d’Hudson. Son attachée de presse, Marikym Gaudreault, note cependant qu’il faut assurer « l’acceptabilité sociale du projet ».

« Nous allons laisser le temps au promoteur de prendre connaissance du rapport et d’intégrer les recommandations de l’OCPM à son projet. Il ne sera pas seul dans cette démarche. La Ville va l’accompagner pour faire évoluer son projet, de même que le comité aviseur créé à la demande de la Ville, qui va participer à l’intégration des recommandations dans le projet d’origine », ajoute-t-elle.

La construction du projet immobilier pourrait commencer en 2023 et prendre fin en 2027, aux dires de son promoteur.