Hochelaga-Maisonneuve se mobilise contre le REM aérien

Plus d’une centaine de personnes ont pris part samedi à une manifestation contre le passage du Réseau express métropolitain (REM) en mode aérien au cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Pancartes à la main, des résidents se sont rassemblés peu avant 11 h à la place Simon-Valois avant d’entamer une marche en direction du parc Morgan, un espace vert qui longe la rue Notre-Dame Est. De nombreux citoyens s’inquiètent de la perspective que la deuxième phase du REM ait pour effet de défigurer ce parc et d’y entraîner la coupe d’arbres. Quelques arbres ont d’ailleurs été entourés de bandes de tissu qui soulignent que ceux-ci sont « menacés par le REM » en prévision de cette mobilisation, organisée notamment par le Regroupement des riverains de la rue Notre-Dame.

Les résidents rencontrés par Le Devoir sur place craignent aussi que le passage en mode aérien du REM au nord de la rue Notre-Dame ait des impacts visuels et sonores importants, d’autant plus que ce train léger offrira un service de haute fréquence.





Photo: Zacharie Goudreault Le Devoir

Une consultation publique est en cours depuis le mois dernier sur le projet du REM de l’Est, évalué à 10 milliards de dollars pour un total de 32 km de métro léger. La portion concernant les impacts à venir du projet sur le quartier Hochelaga-Maisonneuve aura lieu le soir du 8 juin en format virtuel. Plusieurs résidents du secteur se montrent toutefois sceptiques face à cette consultation publique, au moment où la filiale CDPQ Infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec semble tenir mordicus à un passage aérien du REM à l’approche du centre-ville de Montréal.

Parmi les manifestants se retrouvent plusieurs élus des trois principaux paliers du gouvernement. Le maire d’arrondissement, Pierre Lessard-Blais, de même que le député de Québec solidaire Alexandre Leduc et celui du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice sont du nombre. Tous ont fait part au Devoir de leurs inquiétudes quant au manque d’acceptabilité sociale du projet et les impacts qu’il pourrait avoir sur le quotidien des résidents d’Hochelaga-Maisonneuve.





Photo: Zacharie Goudreault Le Devoir

CDPQ Infra, pour sa part, assure que « l’acceptabilité sociale est une composante essentielle d’un projet aussi important que le REM de l’Est », ce qui explique la tenue en cours de consultations publiques.

« Ces consultations, ainsi que nos échanges continus et fréquents avec les parties prenantes et le travail du comité d’experts indépendants pour l’intégration architecturale nous permettront d’optimiser et bonifier ce grand projet de transport collectif pour l’Est et le Nord-Est de la métropole », assure la directrice affaires publiques et porte-parole pour le REM de l’Est, Virginie Cousineau.

Le projet du REM de l’Est sera par ailleurs soumis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en 2022.

Plus de détails à venir.