Réouverture de deux voies par direction sur le pont de l’Île-aux-Tourtes dès lundi

La réouverture de deux voies par direction sur le pont de l’Île-aux-Tourtes est prévue lundi à 5 h et la réouverture complète du pont avec trois voies de circulation par direction, initialement prévue le 21 juin, pourrait être devancée.

C’est ce qu’a indiqué le cabinet du ministre des Transports dans un communiqué publié dimanche après-midi.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a précisé que « les travaux de renforcement progressent plus rapidement qu’anticipé ».

« La réouverture d’une deuxième voie par direction à compter de lundi matin est une très bonne nouvelle. J’invite toutefois les usagers de la route à continuer de planifier leurs déplacements et à privilégier le télétravail et le transport collectif lorsque cela est possible », a indiqué la ministre responsable de la métropole Chantal Rouleau.

Le pont qui relie Vaudreuil-Dorion et Senneville, dans l’ouest de l’île de Montréal, avait été fermé d’urgence complètement le 20 mai.

Vendredi matin, la réouverture d’une voie par direction a eu lieu.

Ce sont des bris et des dommages causés à des tiges de renforcement lors de travaux de forage qui ont provoqué la fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes. De très importantes congestions routières ont éclaté dès le lendemain de la fermeture dans l’ouest de la Montérégie, en particulier sur l’autoroute 20, aux approches de Montréal.

Depuis le début de la pandémie, environ 70 000 véhicules traversent chaque jour le pont de l’Île-aux-Tourtes qui a été mis en service en 1965.