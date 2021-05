Le troisième lien Québec-Lévis pourrait finalement coûter près de 10 milliards

Estimé à l’origine à 4 milliards de dollars, le projet de troisième lien pourrait finalement coûter jusqu’à 9,45 milliards, et ses travaux s’échelonneront sur une décennie.

Avant d’être élue en 2018, la Coalition avenir Québec avait souvent avancé qu’un tel projet pourrait rester sous la barre des 4 milliards de dollars. Or avec un budget de construction dont l’évaluation varie entre 6 et 7 milliards et des frais connexes de 10 à 35 %, l’aventure pourrait bien coûter jusqu’à 9,45 milliards de dollars.

« Il y a des gens qui vont dire que c’est beaucoup d’argent, mais c’est absolument nécessaire pour Québec, Lévis, la Rive-Sud, une bonne partie de Chaudière-Appalaches et pour l’est du Québec », a déclaré le premier ministre François Legault lors du dévoilement du projet au centre des congrès de Québec.

« Pour moi, c’est comme une gageure qu’on fait sur la grande région de Québec. C’est important dans les états d’avoir, oui, une métropole, mais aussi d’avoir une deuxième, troisième, quatrième grande ville qui se développe. »

Du Centre Vidéotron jusqu’à Lévis

D’une longueur de 8,3 km, le tunnel reliera l’autoroute 20, près de Lévis, à l’autoroute Laurentienne, à la hauteur du Centre Vidéotron. On prévoit qu’il faudra entre 10 et 15 minutes pour le traverser d’une rive à l’autre.

Ainsi, il faudrait 10 minutes en autobus pour aller d’un centre-ville à l’autre, contrairement aux 45 minutes actuelles, évalue le ministère des Transports. Lors d’une présentation technique à l’intention des médias, les hauts fonctionnaires ont affirmé qu’entre 50 000 et 55 000 véhicules allaient l’emprunter chaque jour. La vitesse maximale permise pour les voitures à l’intérieur sera de 70 km/h.

En déplaçant la sortie du tunnel près du Centre Vidéotron, le gouvernement répond aux critiques qui avaient vivement dénoncé l’idée d’une sortie aux portes du quartier Saint-Roch, devant le stade municipal. Cela rend aussi possible le projet de la Ville de transformer l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain dans ce secteur.

Les sceptiques demeurent toutefois nombreux dans ce dossier. Une campagne nationale d’opposition au projet doit être lancée mardi matin par différents groupes écologistes, dont Équiterre et le Conseil régional de l’environnement (CRÉ).

Questionnés sur l’impact que pourrait avoir le projet sur l’étalement urbain, en particulier sur la Rive-Sud, les représentants du ministère ont affirmé qu’ils s’attendaient plutôt à ce qu’il consolide les centres-villes, puisque le trajet n’était plus situé à l’est de Québec et Lévis mais bien en leurs coeurs.

Un tunnel sur deux étages

Ce troisième lien Québec-Lévis sera donc constitué d’un tunnel de deux étages, comptant chacun trois voies de circulation, dont une réservée aux autobus électriques.

Contrairement aux voitures, les usagers du transport en commun pourront accéder au troisième lien à partir du centre-ville via des stations sur la Colline parlementaire, dans le quartier Saint-Roch et à la hauteur du boulevard Guillaume-Couture, du côté de Lévis.

Le gouvernement a choisi de ne plus présenter le troisième lien comme un projet en soi, mais l’intègre désormais dans un vaste projet : le Réseau express de la capitale (REC). Ce REC inclut aussi le projet de tramway de la Ville de Québec, un nouveau réseau de voies réservées, ainsi que différents projets en transport sur la Rive-Sud de Québec, dont l’interconnexion des réseaux d’autobus des deux rives à la hauteur des ponts.

Les premiers passagers du tramway devraient pouvoir y monter à compter de 2027, si tout va bien. Mais l’attente risque d’être beaucoup plus longue pour le troisième lien, dont les travaux pourraient s’étirer jusqu’à 2031.

Vaste chantier à proximité des deux ponts

L’annonce de lundi a aussi permis d’apprendre que le MTQ allait créer une importante station d’interconnexion pour le transport en commun près des ponts. Le secteur de l’avenue des Hôtels, à proximité de l’aquarium, sera dès lors complètement refait : la pente sera adoucie et un tunnel reliant la station au pôle d’interconnexion du tramway, de l’autre côté du boulevard Laurier, sera construit sous la voie ferrée.

D’autres détails suivront.