Montréal investit 13,8 millions pour des logements sociaux

Montréal a annoncé vendredi un investissement de 13,8 millions de dollars pour la construction de 413 logements sociaux. Les projets verront le jour dans cinq arrondissements détenus par Projet Montréal, ce qui a fait sourciller l’opposition.

Entouré des maires du Sud-Ouest, de Mercier-Hochelega-Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, d’Ahuntsic-Cartierville et d’une élue de Rosemont-La-Petite-Patrie, le responsable du dossier de l’habitation au comité exécutif, Robert Beaudry, a soutenu que l’administration déployait des efforts « sans précédent » pour accélérer l’accès à des logements abordables.

Un montant de 2 millions de dollars sera notamment investi dans la réalisation du projet des Habitations communautaires Mainbourg-Honoré-Beaugrand, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Dans le Sud-Ouest, des investissements totalisant de près de 8,6 millions $ permettront la construction du projet Habitation Héritage Pointe-Saint-Charles et de la Coopérative de la Pointe amicale.

Ces logements seront construits d’ici la fin de 2025. Ils seront réalisés à même les fonds négociés avec des promoteurs dans le cadre de l’ancienne Stratégie d’inclusion qui, depuis, a été remplacée par le Règlement pour une métropole mixte — aussi connu sous le nom de 20-20-20.

Lorsque questionné sur l’absence d’arrondissements dirigés par des élus de l’opposition, Robert Beaudry a soutenu que ceux-ci avaient tardé à répondre à l’invitation de la Ville. « On a approché tous les arrondissements. Ceux qui ont répondu présents le plus rapidement, ce sont les arrondissements qui sont ici », a expliqué M. Beaudry. « Pour les autres, on attend toujours, mais on espère qu’ils se joindront [à nous] aussi parce que la situation est grave. On n’a pas le temps de s’asseoir sur nos lauriers. Les besoins en habitation sont maintenant. »

L’administration soutient avoir atteint 81 % de l’objectif de la stratégie des 12 000 logements. Certains sont déjà construits, mais d’autres sont encore à l’étape de planification.

La conseillère d’Ensemble Montréal, Karine Boivin-Roy, a qualifié l’annonce de l’administration Plante de « hautement partisane ». « Dans les trois dernières années, le Fonds de contribution n’a pas du tout été utilisé et, soudainement, en année électorale, on vient le faire. […] Ce qu’on apprend aujourd’hui, c’est que les fonds de tiroirs vont être grattés pour faire des cadeaux aux petits amis. On est en faveur des logements sociaux, mais pour tous les arrondissements de Montréal », a-t-elle dit.