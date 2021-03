Le REM de l’Est risque de retarder le prolongement de la ligne bleue

Promis depuis plus de trois décennies, le prolongement de la ligne bleue du métro jusqu’à Anjou est retardé d’au moins 18 mois et l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est pourrait encore allonger les délais de réalisation. Même s’il assure que ce prolongement n’est pas compromis, le premier ministre François Legault admet que le gouvernement mène une réflexion sur la ligne bleue en raison du risque de dédoublement de service dans l’Est de Montréal.

La Société de transport de Montréal (STM), qui pilote le projet de prolongement de la ligne bleue, n’est pas au bout de ses peines. La loi 66 concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure a facilité les procédures d’expropriation, mais son adoption tardive l’automne dernier par l’Assemblée nationale a entraîné un retard d’au moins 18 mois sur l’échéancier initial fixé pour 2026, a confirmé au Devoir la STM jeudi.

L’annonce du REM de l’Est par le gouvernement de François Legault en décembre dernier ajoute à la complexité du dossier puisque l’antenne du REM qui se rend jusqu’à Montréal-Nord croisera la ligne bleue. La station Lacordaire deviendra intermodale et sa conception devra est revue de fond en comble, indique Philippe Déry, porte-parole de la STM.

Le REM de l’Est amène tout de même le gouvernement Legault à réévaluer le projet de prolongement de la ligne bleue. « On a annoncé le REM de l’Est, un projet extraordinaire qui va partir de l’est de l’Île pour se rendre dans le centre-ville. Ça amène aussi une réflexion sur la ligne bleue. On ne veut pas dédoubler le service qui va être donné à certains endroits dans l’est de Montréal », a expliqué le premier ministre François Legault lorsque questionné sur le sujet jeudi.

Le premier ministre assure cependant que le prolongement de la ligne bleue, dont le coût est estimé à 4,5 milliards $, n’est pas remis en question. « Ça va voir le jour et plus vite avec nous que n’importe qui d’autre, a-t-il déclaré. Il y avait certains enjeux d’expropriation dans le coin des Galeries d’Anjou. Tout est examiné, mais on continue de vouloir faire la ligne bleue. »

Au cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel, on soutient maintenir le cap dans le dossier du prolongement de la ligne bleue. L’attachée de presse du ministre, Florence Plourde, insiste toutefois sur l’importance de respecter l’enveloppe budgétaire de 4,5 milliards $ établie en 2018. Elle reconnaît cependant que l’arrivée du REM de l’Est rendra nécessaires certains « ajustements » pour améliorer l’arrimage des deux projets.

D’autres détails suivront.