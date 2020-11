Le gouvernement se range à l’avis du BAPE sur le tramway de Québec

Le gouvernement du Québec se range du côté du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) et refuse de donner son aval au projet de tramway sous sa forme actuelle.

« Le gouvernement ne donnera pas son aval au projet » s’il n’y a pas une amélioration de la « desserte vers les banlieues », a déclaré le ministre des Transports, François Bonnardel, en point de presse mardi matin.

Le ministre a indiqué que le tracé devrait être revu, mais a signalé qu’il était « hors de question » de développer un métro.

Il a dit vouloir s’entretenir sous peu avec le maire Régis Labeaume en espérant pouvoir travailler de concert avec lui sur une alternative. Lundi, le maire s’était toutefois montré peu disposé à modifier son projet et a fustigé le rapport. « On continue de faire ce qu’on avait prévu », avait-il dit après avoir qualifié le rapport de « tordu », « tronqué » et « biaisé ».

Rendu public lundi, le rapport du BAPE critique sévèrement le projet de transport de 3,3 milliards et recommande au gouvernement de ne pas l’approuver sous sa forme actuelle.

« Le transfert modal de l’automobile vers le transport collectif espéré à la suite de l’implantation du tramway apparaît modeste en regard des investissements prévus de 3,3 milliards de dollars », peut-on lire dans le document.

Plus de détails suivront.