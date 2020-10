L’auto, un mal nécessaire en pandémie ?

La pandémie n’a pas freiné l’attrait de la voiture au Québec, au contraire. Elle a créé de nouveaux besoins chez certains et consolidé la dépendance des autres. L’ajout de pistes cyclables et de rues piétonnes ne suffira pas à renverser la tendance et à briser l’habitude des automobilistes, attachés à ce moyende transport qui leur apporte liberté, confort et sécurité.

« Avec le confinement ce printemps, ma copine et moi, on s’est sentis oppressés en ville. Pas assez pour tout lâcher et vivre à la campagne, mais assez pour s’acheter une voiture pour fuir les fins de semaine et profiter des parcs nationaux », confie Éric Côté.

Le couple dans la fin vingtaine n’avait jamais ressenti le besoin de s’acheter un véhicule avant ce printemps, se déplaçant essentiellement à pied ou en transport en commun dans Montréal. Mais la pandémie deCOVID-19 les a, comme beaucoup d’autres, mis au télétravail et confinés dans leur petit appartement. « On aurait pu louer ou prendre une voiture partagée, mais on est tombés sur un bon deal ; on s’est dit qu’on était gagnants », indique M. Côté.

Depuis l’entrée en zone rouge de la métropole début octobre, alors que les déplacements entre régions sont déconseillés, leurs escapades ont pris fin abruptement, mais la voiture roule toujours. « Maintenant qu’on l’a, autant l’utiliser. On a pris l’habitude de la prendre pour magasiner ou faire l’épicerie. C’est plus simple, moins stressant que le bus en pleine pandémie », explique Éric Côté, loin de regretter son achat.

La pandémie a aussi poussé Marc-Antoine Dumont à se renseigner pour acheter une voiture. Habitué à faire du covoiturage entre Montréal et Victoriaville pour rendre visite à ses parents, le jeune homme de 27 ans a dû revoir ses options. « Il n’y avait plus de covoiturage pendant plusieurs mois et, quand ça a repris, c’était difficile de trouver des trajets qui correspondaient à mon horaire, il y en avait beaucoup moins. Il n’y avait pas de bus non plus. C’était compliqué », explique-t-il.

Ses valeurs environnementales, et son porte-monnaie, ont finalement mis un terme à son projet d’acquérir une voiture. « À la base, je suis contre l’idée d’avoir une auto en ville, je n’en ai pas besoin. Je fais tout à pied ou en transport en commun. » Marc-Antoine Dumont se souvient d’ailleurs à quel point posséder une voiture à Montréal avait été plus pénible qu’autre chose, lorsqu’il y a déménagé il y a six ans. « Je l’utilisais juste pour la changer de stationnement dans notre rue. Après deux semaines et deux tickets, je l’ai vendue. »

Dépendance à l’auto

Malgré la fermeture des services d’immatriculation de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) en avril et en mai, le nombre de véhicules immatriculés a encore augmenté d’environ 50 000 en 2020 par rapport à l’année précédente, selon les plus récentes données.

Il faut dire que la pandémie a grandement encouragé les déplacements en automobile, remettant au goût du jour le service au volant. Restaurants, commerces, bibliothèques, épiceries, salons funéraires, festivals culturels et même la Santé publique — qui a lancé des services de dépistage de la COVID-19 à l’auto — y ont vu un moyen sécuritaire de continuer leurs activités et services.

« C’est préoccupant comme situation, mais prévisible. Beaucoup ont eu une réaction de sécurité et donc de repli vers un mode de transport individuel. Il y a cette perception qu’en prenant le transport en commun, on va contracter la COVID-19. En réalité, les risques sont faibles quand tout le monde porte un masque », souligne Jérôme Laviolette, candidat au doctorat à laChaire de mobilité de Polytechnique Montréal.

La pandémie est ainsi venue complexifier le virage vers la mobilité durable encouragée pour lutter contre les changements climatiques. Elle a aussi démontré l’importance et l’urgence de mettre en place de nouvelles stratégies pour encourager les citoyens à changer leurs habitudes de transport et à laisser tomber leur voiture, selon Jérôme Laviolette.

« On est devenus dépendants de la voiture avant même la pandémie. Certains, parce que nos infrastructures ne leur donnent pas d’autres options. Pour d’autres, c’est un choix de posséder une voiture. La dépendance est alors psychologique », explique celui qui est aussi chercheur invité à la Fondation David Suzuki. Il présente lundi dans le cadre d’une conférence virtuelle les résultats de ses travaux portant sur l’état de l’automobile au Québec et les façons de soutenir les changements de comportement.

En plus de sa fonction utilitaire, la voiture revêt une fonction symbolique, explique-t-il. Aux yeux de certains, c’est un bien de prestige qui engendre toute une gamme d’émotions : sécurité, liberté, puissance, rapidité, autonomie. Une vision soutenue par les publicités automobiles qui nous entourent.

Pas étonnant alors de constater la vive opposition de plusieurs automobilistes aux aménagements urbains mis en place cet été pour donner davantage de place aux piétons et aux cyclistes. Non seulement les automobilistes ne voient aucun avantage personnel à ce type d’aménagement qui vient, selon eux, brimer leur liberté de se déplacer en voiture, mais ils se sentent de plus « attaqués dans leurs valeurs et leurs choix de vie », souligne le chercheur.

Amorcer le changement

D’où l’importance de mieux les accompagner dans ces changements de mobilité, à son avis. « Ce n’est pas suffisant d’imposer des solutions de rechange à l’auto. Les villes doivent mieux communiquer avec les citoyens, leur expliquer les changements apportés et leurs avantages. »

Mettre en place des politiques publiques coercitives — comme la tarification kilométrique, la taxation des véhicules ou la réduction du stationnement etdes voies de circulation — est efficacepour amener un changement de mobilité. Elles seraient toutefois plus facilesà implanter avec une acceptabilité sociale. « Il faut motiver les automobilistes à laisser tomber volontairementleur voiture, grâce à la persuasion et à l’information », souligne Jérôme Laviolette.

Ses recherches lui ont permis de cerner deux solutions prometteuses pour accompagner l’ajout d’autres solutions de transport. Tout d’abord, le déploiement de programmes de gestion personnalisés de déplacements,c’est-à-dire d’avoir le réflexe d’offrir des incitatifs, de l’assistance et de l’information personnalisée sur les modes de transports alternatifs à proximité. Ces programmes pourraient être proposés aux ménages qui arrivent dans une nouvelle ville, ou bien dans les écoles et les milieux de travail.

Il plaide aussi pour davantage de campagnes de sensibilisation afin de diffuser une perception positive du transport en commun, du vélo ou de la marche pour faire contrepoids à la publicité automobile qui « crée de toute pièce une image séduisante de ce moyen de déplacement dans l’imaginaire des Québécois ».