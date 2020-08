Un parc, mais une montagne avant tout

On les fréquente depuis toujours ou on les découvre en temps de confinement, mais connaît-on l’histoire de nos grands parcs ? Aujourd’hui : le parc du Mont-Royal.

Le 24 mai 1876, la montagne qui surplombe Montréal devenait le parc du Mont-Royal, un havre de nature et de paix pour tous les Montréalais. Voici la petite et la longue histoire de cette montagne que les Montréalais affectionnent à toutes les saisons, et particulièrement en cette période de déconfinement.



C’est sous la pression de la bourgeoisie anglophone de Montréal qui réclame la création d’un parc sur le mont Royal que la Ville de Montréal exproprie, en 1872, 16 grandes propriétés sises sur cette colline pour une somme d’un million de dollars, soit l’équivalent du budget de la Ville de l’époque. « Ces propriétés appartenaient aux richissimes Montréalais qui possédaient la moitié de la richesse du Canada ainsi qu’aux Sœurs hospitalières », souligne l’architecte paysagiste, Daniel Chartier, spécialiste du territoire du mont Royal. Parmi ceux-ci figurent Hosca Ballou Smith, marchand et homme d’affaires, dont la maison a survécu et est devenue un pôle d’accueil du parc, John Redpath, fondateur de la première raffinerie de sucre du Canada, Stanley Clark Bagg, notaire et grand propriétaire foncier, et Simon McTavish, qui a fait fortune dans le commerce de la fourrure.



En décembre 1874, la Ville de Montréal embauche l’architecte paysagiste américain Frederick Law Olmsted, qui est alors reconnu pour avoir réalisé, avec son collègue Calvert Vaux, Central Park à New York et Prospect Park à Brooklyn, deux projets révolutionnaires pour l’époque.



« Olmsted croit en la valeur d’un parc à dominance paysagère pour la ville de Montréal, car pour lui un parc est fait pour qu’on y respire de l’air pur, pour y faire de l’exercice, mais aussi pour toucher l’âme du promeneur par le charme des paysages naturels, souligne M. Chartier. Pour cette raison, Olmsted ne voulait surtout pas d’aménagements horticoles nécessitant beaucoup d’entretien. Tout devait être fait pour accentuer le caractère montagneux, et c’est ainsi qu’on a continué de parler de la montagne plutôt que d’un parc. »



Quand Olmsted commence à élaborer ses plans d’aménagement, le mont Royal est couvert d’un mélange de boisés, de pâturages et de vergers, à l’image des autres Montérégiennes. M. Smith laissait paître des vaches autour de sa ferme. Celles-ci empêchaient ainsi toute végétation de prospérer.



Olmsted planifie la construction d’un large chemin pour permettre aux calèches et aux cavaliers de gravir la première portion de la montagne. Ceux-ci doivent ensuite s’arrêter avant l’escarpement et poursuivre leur promenade à pied. Par un réseau de sentiers, les promeneurs pouvaient rejoindre la clairière où se trouve aujourd’hui le lac aux Castors, qui représentait un havre de paix où faire une halte avant de monter au sommet (où se trouve l’antenne de la Ville de Montréal, près de la croix), où un salon de thé érigé sur une terrasse surélevée aurait offert un panorama à 360 degrés de la montagne, explique M. Chartier.



« Son concept partait des unités paysagères existantes et les transformait un peu, ce n’était que de la stricte conservation écologique, fait remarquer M. Chartier. Olmsted avait également suggéré de planter des végétaux luxuriants au pied de la montagne pour en accentuer le caractère méridional, tandis que le sommet balayé par les vents et le froid devait représenter le caractère nordique. »



« L’esprit d’Olmsted est encore là, mais ses plans n’ont pas été respectés à la lettre. Il y a eu très peu de plantations et les plans de la terrasse et du bâtiment prévu au sommet à côté de la croix n’ont pas été réalisés et ont même été perdus. La Maison Smith qu’Olmsted voulait éliminer pour créer une immense plaine ouverte a été conservée », précise M. Chartier.



Comme les ingénieurs de la Ville de Montréal réclamaient un réservoir d’eau potable, Olmsted a dessiné un lac artificiel ayant la forme d’un trèfle à trois lobes. Ce projet n’a été réalisé qu’en 1938 par Frederick Todd, qui travaillait pour la firme Olmsted et fils, et qui a modifié les plans d’Olmsted pour concevoir plutôt un lac circulaire comme on le connaît aujourd’hui, raconte M. Chartier.



Dans les années 1950, le maire Jean Drapeau fait abattre tous les arbres de petit calibre (de moins d’un mètre de diamètre) sur le sommet. On surnomme alors la montagne : le mont Chauve. Après ces grandes coupes, on procède, en 1961, à des plantations massives d’espèces qui n’étaient pas appropriées à la montagne, comme des épinettes qui ont peu à peu dépéri et des érables de Norvège qui ont grossi et essaimé au point de devenir une espèce invasive.



Entre 1958 et 1960, les granges et autres dépendances de la maison Smith sont démolies pour construire la voie d’accès au mont Royal Camillien-Houde/Remembrance.

En 1961, le parc est agrandi grâce à l’annexion du boisé qui longe l’avenue du Mont-Royal aux limites d’Outremont ainsi que de celui faisant face à l’Hôpital général de Montréal, où se trouvait l’ancien Hôpital pour enfants de Montréal. « Aujourd’hui, le parc du Mont-Royal est près de 25 % plus grand que celui qu’Olmsted avait planifié », souligne M. Chartier.