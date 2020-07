Le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest suscite la grogne

Pendant que Montréal se félicite du « succès » de ses rues piétonnes déployées dans l’urgence de la pandémie, le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest se heurte à l’opposition de commerçants du secteur.

« Retirer autant de places de stationnement, pour nous, c’est le problème majeur, lance Evan Hughes, gérant du magasin d’ameublement Beige, qui a pignon sur rue depuis 13 ans. Il y a des meubles qui entrent et qui sortent. Les clients qui viennent acheter un sofa ou une table à café ne sont pas à pied ou à bicyclette. »

D’ici la fin de la semaine, la rue Notre-Dame Ouest fera la part belle aux piétons entre les rues Workman et Vinet, dans le Sud-Ouest. La voie en direction est sera interdite aux voitures et les places de stationnement seront supprimées de chaque côté pour élargir les trottoirs. Les bars et les restaurants auront ainsi plus d’espace pour leur terrasse.

Trois endroits consacrés à la livraison ont en outre été prévus. Ces changements, qui devaient initialement se faire en juin, doivent durer huit semaines.

« Fermer toutes les rues, retirer toutes nos places de stationnement et demander à des clowns de faire des performances n’est pas une aide économique » en contexte de COVID-19, a fustigé sur Twitter le propriétaire du restaurant Joe Beef, David McMillan.

Dans une série de tweets rageurs, il reproche à l’administration Plante de ne pas avoir consulté les commerçants avant de mettre en branle son projet. En plus de « mettre en péril » des centaines d’emplois et de « détruire les petites entreprises ».

Evan Hughes juge lui aussi avoir été tenu dans l’ombre. « On a reçu une lettre vendredi pour nous dire qu’une voie de circulation automobile allait être supprimée », déplore celui qui dit ne pas avoir eu de contacts préalables avec la Société de développement commercial (SDC) du secteur, Les quartiers du canal.

Celle-ci se défend, tout comme la Ville, de ne pas avoir informé en amont les commerçants visés par ce changement estival, annoncé le 15 mai par l’administration Plante.

« On a travaillé de très près avec la SDC pour ce projet-là, qui affichait beaucoup d’enthousiasme. Mais il y a visiblement encore des choses à travailler avec la communication entre la SDC et les commerçants », concède en entrevue Craig Sauvé, conseiller municipal dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Des représentants de la SDC ont d’ailleurs fait la tournée des commerçants jeudi pour recueillir leurs commentaires en vue de modifications éventuelles, ajoute l’élu.

Fort achalandage

Ce n’est pas la première fois que l’administration Plante doit faire face au mécontentement des commerçants en ce qui concerne l’implantation de voies actives sécuritaires (VAS), ces aménagements mis sur les rails en mai pour que les citoyens se déplacent en respectant la distanciation. Il s’agit autant de nouvelles pistes cyclables, d’anciennes élargies, que d’artères commerciales rendues piétonnes.

Jeudi, force était toutefois de constater que ces VAS ont rencontré un certain succès. La Ville a présenté un premier bilan en matinée. Résultat ? Les déplacements à pied et à vélo ont bondi dans la métropole, selon les données préliminaires récoltées par la firme Éco-Compteur entre le 26 juin et le 23 juillet. Quant à la circulation automobile, elle a baissé de 20 % par rapport au début de la pandémie.

En moyenne, la circulation à vélo a augmenté de 36 % sur une piste cyclable ayant été élargie. Elle a même augmenté de 52 % sur celle bordant la rue Rachel par rapport à l’année précédente.

De nouvelles pistes cyclables temporaires ont connu un fort achalandage. Quatre des cinq voies cyclables les plus utilisées à Montréal cet été sont des VAS.

Il y a également eu foule sur des rues piétonnes cet été. Au cours de la première semaine de juillet, 15 000 piétons ont déambulé en moyenne chaque jour sur l’avenue du Mont-Royal, dans le Plateau-Mont-Royal. Rue rue Wellington, à Verdun, ils étaient environ 13 000 quotidiennement.

« On est impressionnés par la qualité du travail qui a été fait, surtout pour les pistes cyclables, réagit Blaise Rémillard, responsable des dossiers transport et urbanisme au Conseil régional de l’environnement de Montréal. Ces chiffres confirment la qualité de leur design même si elles ont été déployées très rapidement. » Un signal fort, selon lui, pour que la Ville accélère son projet de Réseau express vélo.

Il salue également le succès de rues piétonnières, dont les plus prometteuses se trouvent dans des quartiers denses et résidentiels, relève-t-il. Et où les commerçants misent sur une clientèle de proximité, gage de résilience économique en ces temps incertains.