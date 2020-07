Port du masque: qui fera respecter le règlement  dans les transports en commun?

Denis-Émile Giasson - Abonné 2 juillet 2020 09 h 28

À Montréal...

... l'intelligence dans le diagnostique ne s'y traduit pas toujours dans le remède.

Exemple: la distanciation sociale. La directrice de la la Santé publique de Montréal dit «2 mètres», la mairesse répond oui 2 mètres mais ça peut être moins, c'est pas facile pour ces bonnes gens qui habitent dans un cadre de vie où le choix politique est d'augmenter la densité. Alors on laisse aux forces de l'ordre la responsabilité d'appliquer la mesure au cas le cas.

Exemple: on piétonise l'avenue du Mont-Royal pour mettre les piétons dans la rue. Au royaume du vélo cela peut s'avérer difficile d'autant plus que les chevaliers de la pédale ne descendent pas facilement de leur Shimano. Comme il faut ménager nos électeurs ombrageux, le pictogramme annonçant la mesure n'est pas un cercle rouge avec barre transversale sur un cycliste, mais un cercle vert avec un cycliste marchant à côté de son vélo. Sur Mont-Royal, comme si de rien n'était, 9 cyclistes sur 10 y roulent entre les piètons. Interpelés, ils affirment que rien ne les empêche de pratiquer leur transport actif.

Exemple: le port du masque. Haro sur Québec et le dr Aruda. Et oui, le port du masque est non seulement indiqué comme en début de pandémie mais maintenant considéré essentiel. Depuis plus d'un mois, Québec est d'accord mais doit freiner sa décision car la Métropole ne sait pas comment faire. Le veut-elle? Le peut-elle? Réglementer sans contraindre ne fait qu'accroître les risques associés au laisser-faire. Fera-t-on comme à Toronto où le port du masque est obligatoire pour ceux qui le veulent bien, les sans masques ayant accès sans problèmes au réseau de transport publique.

Et si chez-nous ce qui manquait pour vaincre la Covid-19 ne serait pas tant les décisions de Québec mais bien le manque du sens responsabilité civique du pouvoir politique municipal? Nombreux houspillent Trump mais se conduisent comme lui : «Le virus n'est pas dangereux pour moi. Comme tout virus, il va s'éteindre. Le masque: BOF»