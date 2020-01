La rareté de logement à Montréal s’aggrave. Après le creux historique de 1,9 % en octobre 2018, le taux d’inoccupation est désormais de 1,5 % dans la grande région métropolitaine, une première en 15 ans.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a dévoilé mercredi son rapport sur l’état du marché locatif à travers le pays. Résultat ? Le portrait s’est assombri un peu partout au Canada, incluant le Québec.

À l’échelle nationale, le taux d’inoccupation des appartements locatifs, toutes catégories confondues, a connu son plus bas niveau depuis 2002. Il s’est établi en 2019 à 2,2 %.

À Montréal — comme dans d’autres villes de la province — la demande dépasse largement l’offre, et ce malgré l’ajout sur le marché de milliers d’appartements locatifs.

Le taux d’inoccupation — soit la proportion de logements disponibles — est maintenant de 1,6 % sur l’île et de 1,2 % en banlieue. Or, dans un marché équilibré, ce chiffre doit être de 3 %, statue l’organisme.

Sur le territoire de la métropole, ce sont les appartements de trois chambres et plus qui sont les plus durs à dénicher, avec un taux d’inoccupation sous la barre du 1 % (0,8 %). À l’inverse, les studios se font moins rares (3,3 %).

Et la situation n’est pas la même en fonction du quartier. Dans le Sud-Ouest par exemple, le taux d’inoccupation oscille autour de 0,5 %, alors que dans l’arrondissement de Saint-Laurent, il est d’environ 3 %.

Pendant ce temps, le loyer moyen a continué d’augmenter dans la métropole québécoise — de 3,6 % entre 2018 et 2019. Selon la SCHL, il en coûte désormais 655 $ en moyenne pour un studio, 754 $ pour un appartement d’une chambre, 855 $ quand il y a deux chambres, et 1070 $ pour un logement de trois chambres ou plus.

Mais il n’y a pas qu’à Montréal que le loyer moyen a augmenté. Halifax, Toronto, Vancouver, Calgary : il a bondi dans les autres grandes villes canadiennes. Fait à noter, toutefois : si la métropole britanno-colombienne est la seule à avoir « enregistré un ralentissement de la croissance des loyers en 2019, celle-ci demeure supérieure à la moyenne nationale », précise la SCHL.

L’organisme identifie différents facteurs pour expliquer une baisse encore marquée du nombre de logements disponibles à Montréal. D’abord, la métropole accueille toujours un nombre croissant de migrants, notamment de résidents non permanents — ce qui comprend des étudiants et travailleurs temporaires étrangers.

« L’arrivée d’un nombre plus élevé de demandeurs d’asile sur le territoire montréalais au cours des derniers trimestres a aussi sans doute contribué à soutenir la demande », écrit la SCHL dans son rapport.

L’accès jugé plus difficile à la propriété et le vieillissement de la population peuvent également expliquer la situation, ajoute l’organisme.

D’autres détails suivront.