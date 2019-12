La grève est déclenchée aux aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel

La grève des employés de Swissport, chargés du ravitaillement des avions aux aéroports

Pierre-Elliott-Trudeau et Mirabel, a été déclenchée à 11 h, mardi matin. Les autorités aéroportuaires affirment que les opérations sont maintenues, mais que le conflit de travail pourrait occasionner des retards.

La menace de cet arrêt de travail a plané tout au long de la période des Fêtes. Les travailleurs ont rejeté vendredi soir, dans une proportion de 90 %, l’entente de principe conclue quelques jours plus tôt, qui avait permis d’éviter un premier débrayage prévu à Noël.

Le vote des membres sur le déclenchement de la grève a eu lieu le soir même. Pas moins de 99 % d’entre eux ont appuyé la grève, selon l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA).

Dans un communiqué transmis mardi matin, Aéroports de Montréal (ADM) a confirmé que les cadres de Swissport Canada assureraient la poursuite des activités à l’aéroport Montréal-Trudeau.

« Swissport Fuelling assure avoir les ressources nécessaires pour effectuer le ravitaillement des aéronefs à YUL et à YMX », a-t-on ajouté, en invitant toutefois les voyageurs à valider le statut de leur vol avant de se déplacer.

En début d’après-midi, le site Web de l’aéroport Montréal-Trudeau affichait plusieurs vols retardés, mais une porte-parole les a plutôt attribués aux mauvaises conditions météorologiques.

Le jour de l’An est une journée plutôt tranquille dans les aéroports du pays, mais le flot de passagers augmente rapidement dès la première semaine de janvier.

« Malgré l’intention de Swissport d’avoir recours à des briseurs de grève pour réaliser le travail, les activités des deux aéroports risquent d’être perturbées », a pour sa part signalé l’AIMTA dans un communiqué.

En entrevue téléphonique avec La Presse canadienne, le président général du district 140 du syndicat a accusé l’employeur d’avoir concentré ses ressources sur des procédures judiciaires pour faire obstacle aux syndiqués plutôt que sur les pourparlers.

« Nous autres, depuis hier matin vers 11 h, jusqu’à 10 h 59 ce matin, on a attendu que la compagnie revienne nous voir pour négocier. Et on les attend encore », a tenu à souligner Peter Tsoukalas.

Il affirme que, dans un geste de bonne foi, les syndiqués ont complété le ravitaillement des appareils pour la journée avant le déclenchement de la grève.

Swissport Canada est le seul fournisseur de carburant des transporteurs aériens aux deux aéroports. L’entreprise établie à Zurich, en Suisse, appartient au conglomérat chinois HNA Group Co. Ltd.

Les employés concernés sont une centaine de ravitailleurs d’aéronefs, de répartiteurs, de travailleurs d’entretien d’installations de stockage de carburant et de mécaniciens.

D’après leur syndicat, ils estiment que la plus récente offre patronale n’est pas assez généreuse en matière de salaire, d’avantages sociaux, de soins de santé et de soins dentaires.