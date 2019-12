La mauvais temps force l’annulation de dizaine de vols à l’aéroport de Montréal

Des dizaines de vols ont été annulés, lundi, à l’aéroport de Montréal en raison de la tempête de neige, de la pluie verglaçante ou de la faible visibilité dans le Nord-Est américain.



Peu avant 9 h, le site web de l’aéroport international Montréal-Trudeau indiquait que pas moins de 74 départs avaient déjà été annulés pour la journée.



Les principales destinations touchées sont Toronto, Ottawa, Québec, New York, Boston, Halifax, Edmonton et Vancouver.



À l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, seulement quatre vols étaient identifiés comme annulés tôt en matinée.



De 15 à 25 cm de neige attendus à Montréal

Des accumulations totales de neige de 15 à 25 centimètres sont attendues entre lundi après-midi et mardi soir notamment à Montréal, dans les Laurentides, en Estrie et dans la région de Québec, selon Environnement Canada.



L’agence note également que des vents modérés se mêleront à la fête et pourraient provoquer de la poudrerie et réduire la visibilité par moments.



Des précipitations formées de grésil ou de pluie verglaçante ont commencé à tomber en matinée dans la région d’Ottawa et près de la frontière américaine au Québec.



« Il y a de l’air froid en surface et il y a de l’air chaud au-dessus, donc ça peut faire fondre les flocons qui tombent, mais ça regèle avant de toucher le sol ou ça gèle au sol pour faire de la glace », a-t-il expliqué Simon Legault, un météorologue chez Environnement Canada.



Les mélanges de précipitations vont durer une partie de la matinée et possiblement en après-midi.



La neige tombera par la suite. L’essentiel de la tempête est attendu lundi. Les précipitations devraient être plus discrètes mardi.



Dans l’est du Québec, des accumulations importantes sont attendues mardi et mercredi.