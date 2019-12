Projets de tramways: Trudeau et Legault se rencontreront vendredi

Le déploiement des infrastructures de transport collectif sera au coeur d’une rencontre vendredi, à Montréal, entre le premier ministre Justin Trudeau et son homologue québécois, François Legault.

Il s’agit d’une première rencontre entre les deux hommes, depuis l’élection du gouvernement libéral minoritaire de M. Trudeau en octobre dernier.

Dès la réélection de M. Trudeau, M. Legault avait formulé une demande de rencontre avec M. Trudeau, afin de faire avancer plusieurs dossiers d’intérêt commun, nommément les nombreux projets de tramways qui sont dans les cartons du gouvernement du Québec.

En point de presse mardi, M. Legault a annoncé la tenue prochaine de la réunion, alors qu’il était de passage à San Francisco, dans le cadre de la mission qu’il dirige depuis dimanche en Californie, et ce, jusqu’à mercredi.

La liste des demandes de Québec envers Ottawa est longue et s’annonce fort coûteuse en fonds publics : « Un tramway dans l’est de Montréal, un tramway sur le boulevard Taschereau à Longueuil, un tramway ou un REM est-ouest sur la Rive-Sud et un autre sur la Rive-Nord et un tramway-train à Gatineau », a-t-il énuméré.

Le modèle de financement « proposé par Ottawa » est une facture assumée à 40 % par la province et à 60 % par le gouvernement fédéral.

C’est la formule retenue pour le futur tramway de Québec, un partage équitable à conserver pour les autres projets du genre, a dit M. Legault.

D’autres sujets seront aussi à l’ordre du jour, comme la question des travailleurs temporaires étrangers.