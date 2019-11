La piste du pont Jacques-Cartier sera déneigée... pour les 25 cyclistes autorisés à rouler

La piste cyclable du pont Jacques-Cartier sera déneigée cet hiver, mais seulement 25 cyclistes — qui devront s’être inscrits au préalable — pourront l’emprunter dans le cadre d’un projet-pilote, a annoncé la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée (PJCCI) jeudi matin.

Des tests de déneigement avaient été réalisés à l’hiver 2017-2018 au coût de 1,4 million de dollars, mais ils n’avaient pas permis d’assurer la circulation sécuritaire des vélos, selon la société responsable du pont. La piste était donc demeurée fermée pendant les mois d’hiver.

À l’approche de la saison froide, PJCCI a fait savoir jeudi qu’elle réalisera un projet de simulation d’exploitation hivernale pour un groupe limité de cyclistes. Ainsi, elle déneigera et déglacera la piste cyclable de trois kilomètres tout l’hiver, mais celle-ci ne sera pas accessible à tous. Des cyclistes qui comptent emprunter la piste de façon régulière pourront s’inscrire pour participer au projet. Leur nombre sera toutefois limité à 25.

Ils devront s’engager à respecter les conditions d’utilisation et à participer à une rencontre d’information. « Ça se fera sur la base du premier arrivé, premier servi », a précisé Nathalie Lessard, directrice des communications à PJCCI. « Deux fois par jour, on leur communiquera l’état de la piste. Par exemple, avant l’heure de pointe du matin, ils vont recevoir un courriel pour savoir si la piste est ouverte ou non. »

Une navette sera aussi en fonction pour les cyclistes qui ne pourront emprunter la piste du pont.

Les piétons ne pourront participer au projet, dont le coût s’élèvera à 703 000 $, dont 250 000 $ pour le contrat de déneigement et 250 000 $ pour la navette.

Depuis des années, les cyclistes et piétons des deux côtés du fleuve Saint-Laurent demandent que la piste multifonctionnelle soit accessible à l’année.

D’autres détails suivront.