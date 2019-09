Le droit à la ville pour se réapproprier l’espace urbain

Réfléchir la ville. La repenser, la refonder. Non plus comme un agrégat d’intérêts privés, mais plutôt à travers le prisme du droit à la ville. Un concept développé dans les années 1960 par le sociologue et philosophe français Henri Lefebvre. « Le droit à la ville, c’est dire que les personnes qui pratiquent la ville doivent en déterminer la forme et les fonctions. C’est dire que la ville nous appartient, qu’elle est à nous », explique Julien Simard, doctorant en études urbaines à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Vue à travers cette lorgnette, la ville devient autant un processus qu’un espace social, détaille le chercheur dans le dernier numéro de la revue Relations. Elle est une décentralisation de la prise de décision et une réappropriation de l’espace urbain. « Elle est une “oeuvre” qui émerge directement des pratiques des habitants », écrit Julien Simard, rapportant la pensée d’Henri Lefebvre.

Utopique, le droit à la ville ? « Absolument », répond le chercheur en entrevue. « On n’a plus vraiment les moyens de ne pas être utopiques en ce moment. » Par rapport à la gentrification, à la marchandisation des espaces publics et au dérèglement climatique, le droit à la ville recentre l’humain au coeur de toute démarche.

Dans sa plus pure expression, le droit à la ville est une autogestion complète. « Les gens qui vivent la ville devraient décider de la ville », expose Julien Simard. Une vision qui est en opposition, notamment, avec la propriété privée, qui donne libre cours à la spéculation foncière, une dynamique qui échappe à l’emprise des citoyens.

Les propriétaires fonciers — tout comme les municipalités, dont une large partie des revenus dépend de la taxe foncière — « ont intérêt à promouvoir [ou du moins à ne pas réprimer] un développement qui sera générateur de rente et bien souvent incompatible avec les principes du droit à la ville et de participation démocratique des individus à son développement », écrit Louis Gaudreau, professeur à l’École de travail social de l’UQAM, dans le dernier numéro de la revue Relations. Un numéro sur les défis d’une ville solidaire qui prépare la voie au colloque intitulé « De la ville sous tension à la ville juste » qui se tiendra à Montréal les 4 et 5 octobre. Deux journées de réflexion pour discuter des actions à prendre pour réaliser une ville solidaire.

Des manifestations concrètes

Pour concrétiser le droit à la ville, certaines limites à la propriété privée doivent être imposées, plaide Louis Gaudreau, citant les exemples du logement social et communautaire, mais aussi des fiducies foncières communautaires qui assurent l’accessibilité à long terme des terrains qu’elles possèdent.

Ces dernières années, plusieurs initiatives inspirées du droit à la ville sont nées, ici comme ailleurs. Certaines ont été fructueuses, d’autres n’ont pas donné le résultat espéré, estime Julien Simard.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

« C’est une idée très séduisante qui a été récupérée par les pouvoirs publics, qui se sont mis à faire des consultations. » Que ce soit pour les citoyens concernés par un projet de construction ou encore dans le cadre de projets d’urbanisme participatifs. Des exercices pour lesquels les citoyens ont rarement le dernier mot. « Ils ne peuvent pas refuser un projet. Donc ce sont des espaces démocratiques, mais qui sont limités. » Un type d’urbanisme que Julien Simard qualifie avant tout de « convivial ».