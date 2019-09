Un projet immobilier verra le jour dans un parc de Varennes

Des citoyens de la municipalité de Varennes, sur la Rive-Sud, ont beau s’opposer à la réalisation d’un projet immobilier de 127 unités résidentielles dans le parc Saint-Charles, l’administration du maire, Martin Damphousse, n’entend pas reculer.

Lors de l’assemblée du conseil municipal le 9 septembre dernier, le Comité pour la sauvegarde du parc Saint-Charles a bien tenté d’obtenir du maire que la Ville renonce à autoriser le projet immobilier, mais en vain.

Les élus ont toutefois entériné une résolution qui réduira la superficie construite et approuvé la protection perpétuelle de 2,4 millions de pi2 du parc Saint-Charles qui borde la rivière du même nom. Mais pour le comité citoyen, ce n’est pas suffisant.

Membre du comité citoyen, Laura Boudreau reconnaît qu’il est trop tard pour les deux premières phases du projet qui prévoient la construction d’une maison pour adultes autistes par la Fondation dirigée par Véro & Louis ainsi que la construction de deux immeubles de 32 logements chacun. Mais selon elle, la Ville pourrait renoncer à la vente d’un troisième terrain destiné à accueillir 63 maisons de ville. « L’acte [de l’entente] n’est toujours pas notarié », signale-t-elle.

Le problème pour le comité, c’est que le zonage dans cette section du parc a été modifié en 2015 sans protestation citoyenne. C’est pourquoi le projet immobilier de JMJ Immobilier a pu être autorisé. « C’est immoral. C’est illogique, mais il n’y a rien d’illégal », Laura Boudreau.

Les règles du PMAD

L’administration du maire Martin Damphousse n’a pas l’intention de faire marche arrière. Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) adopté par les élus de la grande région de Montréal en 2011 stipule que les zones entourant les stationnements incitatifs doivent être densifiées selon les critères TOD (Transit-Oriented Development). C’estdans cette optique que Varennes a donné le feu vert à du développement autour du stationnement existant situé dans le parc.

« Un parc, c’est sensible », reconnaît Martin Damphousse. « Mais sur les 3,8 millions de pieds carrés du parc, la portion du développement prend 275 000 pieds carrés, donc, 6 % de la superficie totale du parc. »

Le maire ajoute que la Ville n’est pas en mesure de se retirer de l’entente signée avec le promoteur, car les conséquences financières pourraient être importantes. « Si on avait pu se retirer de l’entente avec le promoteur sans risques financiers, on l’aurait fait », soutient M. Damphousse. « Mais ce qu’on a négocié avec le promoteur, c’est une réduction de la densité de la 3e phase et une réduction de la superficie du projet qui est passé de 86 à 63 portes. »

La vigilance

Le comité citoyen n’entend pas baisser les bras et il continuera de récolter des signatures pour sa pétition. « Nos espaces verts, il faut les protéger », estime Laura Boudreau.

Elle reconnaît toutefois que cet événement démontre l’importance pour les citoyens d’être vigilants même dans une ville comme Varennes. « Ce n’est pas parce que nos taxes n’augmentent pas qu’il ne se passe rien. À force d’être confortable dans ses pantoufles, c’est facile de se faire endormir », dit-elle en évoquant le gel des taxes résidentielles dont ont bénéficié les résidents de Varennes depuis trois années.