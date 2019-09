L’auto solo continue de polluer l’avenir du Québec

Le Québec est devenu une grande route asphaltée trouée et bouchonnée qui pollue de plus en plus. Le constat désolant est encore plus vrai dans la région métropolitaine. Alors, que faire ?

Les émissions polluantes du transport routier ont augmenté de 36 % entre 1990 et 2015 au Québec, et les coûts de la congestion ont fait un bond de 252 % depuis 2008 dans le Grand Montréal, selon une étude dévoilée ce matin. Alors, que faire ?

L’Alliance TRANSIT, qui révèle ces données, propose un cocktail de solutions fiscales pour réduire le nombre, la distance et la durée des déplacements en auto solo.

L’option de sortie de crise prévoit une augmentation de la taxe sur les carburants et l’instauration d’une tarification routière. Les sommes générées par ces ponctions seraient détournées vers le financement du transport collectif et la mobilité active.

« Par son effet catalyseur des bénéfices collectifs, l’écofiscalité est nécessaire pour engager le Québec sur la voie de la transition énergétique en transport », résume le premier grand constant de l’étude. L’écofiscalité n’est toutefois ni une panacée ni la seule solution envisagée. L’enquête parle d’un changement de paradigme pour rejeter le tout-à-l’auto.

Le document de quelque 70 pages du groupe TRANSIT s’intitule Prochaine station, l’écofiscalité. L’étude est lancée et commentée ce midi à Montréal.

L’Alliance existe depuis 2011 pour favoriser le développement et la qualité des services de transports collectifs au Québec. Elle regroupe une soixantaine d’organisations.

Voici d’autres faits saillants de l’enquête qui synthétise souvent des données produites au cours des dernières années.

En poursuivant avec les seuls efforts actuels, le Québec ne ferait que stabiliser ses émissions de GES en les réduisant d’à peine 0,035 %. « Poursuivre les tendances récentes n’est pas soutenable », résume l’enquête.

Les revenus générés par l’écofiscalité favoriseraient l’aménagement et le réaménagement de collectivités dites « compactes, complètes, conviviales et connectées ». Ils aideraient aussi au transfert des automobilistes vers le transport collectif.

Accroître d’un quart le coût des déplacements des utilisateurs du transport motorisé dans la grande région de Montréal ferait diminuer dans la même proportion les émissions de GES en transport et le temps perdu dans les bouchons.

De même, augmenter la taxe sur l’essence à 46 cents le litre au Québec et instaurer une tarification routière à 15 cents du kilomètre dans le Grand Montréal aiderait ultimement à déduire de 25 % les émissions de GES

« L’Alliance estime avoir démontré, notamment par ce rapport, l’inadéquation des revenus et des services fournis en infrastructures ainsi que la nécessité de réviser les modalités de financement public pour y remédier, écrit TRANSIT en conclusion de son étude. Elle invite donc le gouvernement, pour alimenter les réflexions sur les sources de revenus actuelles et leur inéluctable déclin, à diffuser un état annuel de la mobilité qui présenterait une évaluation des coûts du cycle de vie des projets en transport, qui préciserait les revenus et les dépenses affectés aux infrastructures et qui ferait état de sa capacité de payer. »



Une version précédente de ce texte, qui mentionnait l’augmentation de la taxe sur l’essence à 0,46 cent le litre au Québec, a été modifiée.