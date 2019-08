L’autoroute 440 est fermée à Laval à cause de graves collisions

L’autoroute 440 est complètement fermée à Laval, lundi en fin d’après-midi, après des collisions entre plusieurs véhicules, selon le compte Twitter Québec 511.

La Sûreté du Québec précise que trois personnes ont été blessées gravement et on craindrait même pour leur vie. L’incident serait survenu vers 15 h 30 entre deux poids lourds et au moins un autre véhicule. Au moins un de ces véhicules s’est enflammé.

Une enquête de la SQ tentera d’expliquer ce qui est survenu en début d’heure de pointe.

La voie de desserte est aussi fermée en direction ouest. Vers l'est, la voie de droite est rouverte.

De nombreux détours étaient à prévoir jusqu’à lundi soir, puisque les fermetures ont un impact majeur sur la circulation.