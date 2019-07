Le pont Samuel-De Champlain ouvert en entier

Le pont Samuel-De Champlain est maintenant ouvert à la circulation dans les deux directions. Les premiers véhicules ont emprunté les voies en direction sud lundi, une semaine après l’ouverture de celles vers l’île de Montréal. L’événement a entraîné la fermeture définitive de l’ancien pont Champlain, inauguré il y a un peu plus de 57 ans. Un cortège de voitures anciennes de 1962 transportant des personnes qui ont marqué l’histoire de ce pont était prévu pour l’occasion. Le pont Samuel-De Champlain, qui s’étend sur 3,4 kilomètres, accueillera d’abord les automobiles et les autobus, ces derniers devant être à terme remplacés par les convois du Réseau express métropolitain (REM). Une voie pour les piétons et cyclistes sera ouverte à la fin de l’été.