Les travaux sur le pont Honoré-Mercier nuisent déjà la circulation

Le retrait à compter de mercredi d’une voie de circulation par direction sur le pont Honoré-Mercier a provoqué à l’heure de pointe du matin une congestion qui s’étendait sur plusieurs kilomètres dans l’ouest de la région de Rive-Sud de Montréal.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) signale que les travaux sont requis par la réparation des dalles. La fermeture partielle du pont s’étendra jusqu’au 20 juillet, soit jusqu’à la veille du début des vacances de la construction qui auront lieu cette année au Québec du 21 juillet au 3 août inclusivement.

Pour atténuer les inconvénients liés au retrait d’une voie sur le pont, les autorités ont mis en place quelques mesures : prolongation des heures d’opération de la voie multifonctionnelle sur la route 132 / 138 ; gratuité du transport collectif jusqu’à vendredi prochain et passages gratuits pour les autobus d’exo des secteurs du Haut Saint-Laurent et du Sud-Ouest qui empruntent le pont Honoré-Mercier ; passages gratuits pour le service de train de la ligne exo4 Candiac ; remise de titres de la Société de transport de Montréal (STM) à l’embarquement des usagers aux gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine de même qu’au débarquement des usagers des autobus du Haut Saint-Laurent et du Sud-Ouest qui empruntent le pont.

Il y aura aussi prolongation des mesures appliquées au pont Victoria lors des heures de pointe.

Le pont Honoré-Mercier, qui est situé sur l’axe de la route 138, est l’un des cinq grands liens routiers stratégiques qui relient la Montréal et la Montérégie. Il permet d’accéder à l’échangeur Saint-Pierre, ce qui offre une accessibilité autoroutière directe avec l’ouest de l’île et le centre-ville de Montréal.