Échangeur Turcot: fermetures de tronçons la fin de semaine prochaine

D’autres fermetures importantes perturberont la circulation automobile en fin de semaine prochaine dans l’échangeur Turcot, dans le sud-ouest de Montréal, pour que la construction de nouvelles infrastructures se poursuive.

À compter de la toute fin de soirée de vendredi jusqu’à dimanche à 9h00, l’autoroute 20 sera fermée en direction ouest entre l’échangeur Turcot et la bretelle en provenance de la route 138 en direction est.

Il en sera de même pour la bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 20 ouest, pour celle conduisant de l’autoroute 15 sud à l’autoroute 20 ouest et pour celle menant de l’autoroute 20 ouest à la route 138 ouest, dans l’arrondissement Lachine, vers le pont Honoré-Mercier.

Transports Québec ajoute qu’il y aura aussi fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 15 en direction sud entre le tunnel Notre-Dame-de-Grâce et l’échangeur Turcot.

Sur le réseau local, la rue Saint-Jacques sera fermée entre la rue De Courcelle et le boulevard Décarie, de vendredi à 22h00 jusqu’à lundi à 5h00. D’autres fermetures seront maintenues, notamment sur le chemin de la Côte-Saint-Paul et sur les rues Saint-Patrick en direction ouest et Angers.

Chaque jour, l’échangeur Turcot est emprunté par plus de 300 000 véhicules.