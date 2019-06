Plusieurs rues fermées pour le Tour de l’île de Montréal

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le Tour de l’île de Montréal, qui se tiendra le dimanche 2 juin, occasionnera plusieurs fermetures de rue entre 6 h et 16 h. Selon le site Web de Vélo Québec, plusieurs tronçons de rue du Plateau Mont-Royal, dont les avenues du Parc, Mont-Royal et Laval, ainsi que les rues Rachel, Duluth et Berri, seront fermés. Dans Ville-Marie, des portions des rues Wellington, McGill, Notre-Dame Est et Sainte-Catherine Est et du boulevard Saint-Laurent seront également inaccessibles aux automobilistes. Finalement, des tronçons des rues Saint-Jacques, Charlevoix, Jean-Talon Ouest, des avenues Atwater et Rockland, des boulevards LaSalle et Décarie et du chemin de la Côte-des-Neiges seront fermés.