Hausse des tarifs en transport collectif à Montréal

À compter du 1er juillet prochain, le titre unitaire pour le transport en commun, qui était resté à 3,25 $ depuis des années, passera à 3,50 $. La grille tarifaire dévoilée mercredi par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) prévoit des augmentations moyennes de 2 % des tarifs pour les quatre grands réseaux de transport de la région, soit ceux de Montréal, de Laval et de Longueuil ainsi qu’à Exo. À Montréal, le coût de la carte mensuelle s’élèvera 86,50 $ au lieu de 85 $. La carte mensuelle de la Société de transport de Laval coûtera 97 $ contre 100 $ pour celle du Réseau de transport de Longueuil. Les rabais accordés aux enfants, aux étudiants et aux personnes de 65 ans et plus seront maintenus.