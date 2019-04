Québec entend classer le monastère de Berthierville au patrimoine national

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, met un nouveau holà au projet de démolition du monastère des Moniales dominicaines de Berthierville.

Mme Roy a sollicité lundi un avis d’intention de classement au Conseil du patrimoine culturel du Québec (CPCQ). « Je demande aux experts du [CPCQ] : “Est-ce que cet édifice-là et les terrains ont une valeur patrimoniale nationale ?” […] Croyez-moi, si j’ai demandé cet avis, c’est que nous avons de très bonnes raisons de croire que nous obtiendrons un classement, […] que cet édifice a une valeur patrimoniale nationale », a-t-elle déclaré.

Le processus de classement du bâtiment pourrait prendre plus d’un an. La ministre Nathalie Roy a indiqué qu’en attendant, elle tendait la main au promoteur pour qu’un autre projet de reconversion des lieux, plus respectueux de son héritage et de sa valeur, soit mis en avant.

La MRC de D’Autray avait déjà indiqué qu’« un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice ». Mais la municipalité de Berthierville en avait décidé autrement en accordant rapidement un permis de démolition au promoteur. Dans un communiqué expliquant son geste, la municipalité avait plaidé n’avoir pas les moyens de préserver ce lieu, malgré son intérêt patrimonial.

Mis au fait de la situation par Le Devoir, le ministère de la Culture avait signifié au nouveau propriétaire une ordonnance légale de préservation d’une durée de 30 jours, le temps qu’on puisse se livrer à une évaluation de l’ensemble.

La ministre Roy avait alors affirmé qu’il fallait éviter de nouvelles décisions irréversibles du type de celle qui avait conduit à la démolition impromptue de la maison d’un patriote de Chambly. « Il n’est pas question que nous ayons une autre maison Boileau », avait déclaré la ministre en prenant connaissance de ce projet de démolition du monastère de Berthierville.

La ministre s’était donc prévalue de l’article 76 de la Loi sur le patrimoine culturel afin de décréter un arrêt de toute action sur ce bâtiment et de le soustraire à toute « menace réelle ou appréhendée » qui risquerait de le dégrader de manière non négligeable, compte tenu de sa valeur patrimoniale suspectée.

Le nouveau propriétaire du monastère, l’entrepreneur André Saint-Martin, avait argué qu’il détenait un permis de la Ville de Berthierville et qu’il avait de surcroît dûment discuté de longue date avec les autorités municipales de sa volonté de raser le bâtiment.

Édifié en 1934, selon les plans et devis d’un professeur de l’École des beaux-arts de Montréal, cet ensemble avait pourtant été jugé exceptionnel par la MRC, qui avait indiqué en toutes lettres que le bâtiment devait être, bien au contraire, préservé en raison de sa qualité architecturale et historique.

Avec Marco Bélair-Cirino

D’autres détails suivront.