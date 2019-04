Indemnisation rehaussée: les chauffeurs de taxi seront consultés

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Six groupes qui représentent des chauffeurs de taxi annoncent qu’ils vont consulter leurs membres, au cours des prochains jours, sur la dernière offre du ministre des Transports, François Bonnardel, rehaussant l’indemnisation qui leur serait versée. Ils annonceront mercredi prochain leur décision à la suite de cette consultation, ont-ils fait savoir jeudi. Le ministre a annoncé qu’en plus des dédommagements de 500 millions sur deux ans déjà annoncés, les chauffeurs pourront toucher l’équivalent du coût de leur permis, selon la valeur qu’il avait lorsqu’ils l’ont acheté, grâce à une nouvelle redevance sur les courses en taxi. Ces six regroupements estiment que la nouvelle offre ministérielle est « perçue à la fois comme très importante et très insuffisante ».