Patrimoine: un monastère à Berthierville, jugé exceptionnel, obtient un permis de démolition

Nouvelle démolition d’un bâtiment patrimonial jugé « exceptionnel » : à Berthierville, un monastère jugé remarquable, réalisé dans l’entre-deux-guerres selon les plans d’un professeur de l’École des beaux-arts de Montréal, est promis à la destruction. Cette démolition se fait en accord et avec la collaboration de la municipalité, malgré l’importance patrimoniale que lui accordent la MRC de l’endroit et divers experts, dont Action patrimoine à Québec, plus important regroupement pour la défense du genre.

Visiblement agacée par les questions du Devoir au sujet de l’à-propos de cette démolition, Sylvie Dubois, directrice générale de la ville de Berthierville, s’est contentée de dire que le bâtiment a été vendu vendredi dernier et que la municipalité a accordé un permis de démolition ce lundi.

La MRC dont relève Berthierville a pourtant déjà émis une « recommandation de sauvegarde » pour ce bâtiment. Selon la MRC de d’Autray, « un statut juridique municipal de protection devrait être accordé à cet édifice. Il devrait également être assujetti à un règlement de PIIA [plans d’implantation et d’intégration architecturale] spécifique au patrimoine bâti. La municipalité devrait en outre interdire sa démolition. »

Comment un permis de démolition peut-il être accordé après qu’un tel avis eut été publié par la MRC ? « Le permis de démolition a été accordé en accord avec les règlements de la ville », s’est bornée à répéter la directrice générale de la municipalité, tout en refusant à plusieurs reprises de répondre aux autres questions du Devoir. « Un communiqué sera émis pour tous les médias en même temps », a-t-elle répété, tout en ajoutant qu’elle ignorait quand la démolition effective serait complétée. « Un communiqué sera émis bientôt pour que vous ayez tous la même information. » Mais qu’est-ce qui, en attendant, empêche Berthierville de répondre aux questions qui lui sont posées ? Silence de la directrice générale, pour toute réponse.

À Berthierville, des gens près du dossier indiquent que la démolition doit être entreprise sous peu. De la machinerie lourde était déjà présente sur le site mercredi, ainsi que des containers utilisés lors d’opérations semblables. Une pelle mécanique s’affairait en journée à creuser un trou entre les conifères centenaires qui encadrent l’édifice conventuel de style néoroman dessiné en 1934 par Réginald Lussier.

André St-Martin, un entrepreneur de longue date, est le nouveau propriétaire des lieux. En entrevue au Devoir, il affirme que l’ensemble conventuel n'a aucune valeur patrimoniale. « Tout est en loi. Ça a été vérifié. Il a des petits groupes qui partent des nouvelles. Mais les gens sont partis de là. Ça n’a aucune valeur de patrimoine. » Qu’est-ce qui sera construit en lieu et place de ce bâtiment qui fait face au fleuve Saint-Laurent ? « Je suis propriétaire de tous les terrains autour. On va démolir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas quand. Ce sont pas des condos qui vont être là en tout cas, mais un développement, je ne sais pas encore. La machinerie qui est là en attendant, c’est pour réparer des problèmes. »

Intérêt supérieur du bâtiment

« Je suis sous le choc », dit Maryse St-Amand, la directrice générale de la Corporation du patrimoine de Berthierville. Elle affirme être catastrophée devant cette décision qu’elle juge intempestive et regrette le manque de collaboration de la ville dans ce dossier. « Son intérêt patrimonial est évident. C’est une vraie catastrophe pour l’histoire et le patrimoine de la région que cette démolition. »

Selon la MRC de d’Autray, le bâtiment a une excellente valeur d’authenticité. Il est construit dans un milieu environnant jugé « supérieur ». La MRC souligne aussi la haute valeur architecturale et la rareté très importante de l’ensemble, pour conclure en une valeur patrimoniale « exceptionnelle ». La loi québécoise laisse cependant aux municipalités plutôt qu’aux MRC la responsabilité de protéger les bâtiments jugés importants pour l’histoire de la collectivité et voir du même souffle à leur mise en valeur, dans l’intérêt commun.

La portion principale du bâtiment touché par un avis de démolition date de 1934. Des agrandissements successifs ont été réalisés en 1941, 1950 et 1960, « dans le respect du style architectural original ». On trouve là une chapelle, des un cloître hivernisé, ainsi qu’un vaste terrain aménagé avec des jardins thématiques. La ville de Berthierville a refusé d’expliquer au Devoir en quoi la démolition de cet ensemble devait être réalisée.

Les Moniales de Berthierville avaient annoncé en 2012 qu’elles quittaient la région de Berthier, après y avoir été présentes pendant près d’un siècle. Il s’agissait de la seule communauté francophone de Moniales dominicaines en Amérique du Nord. Le bâtiment était devenu trop grand pour leurs besoins.

D’autres détails suivront.