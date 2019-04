Manifestation à Montréal contre les inconvénients des travaux du REM

Quelques centaines de personnes ont manifesté bruyamment lundi matin à la gare Centrale, au centre-ville de Montréal, contre les perturbations causées aux réseaux de transport qu’elles utilisent par les travaux d’aménagement du Réseau express métropolitain (REM).

Les travaux nuisent particulièrement aux usagers de la ligne de train de banlieue qui relie Deux-Montagnes au centre-ville de Montréal, malgré les mesures d’atténuation mises en place le mois dernier par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et des baisses de tarifs.

Des navettes par autobus qui rabattent les usagers du train vers des circuits d’autobus ou le réseau du métro de Montréal peuvent augmenter le temps de déplacement de 40 minutes, dans certains cas.

En raison des travaux qui doivent être faits dans le tunnel Mont-Royal, plusieurs des gares de train de la ligne Deux-Montagnes devront être fermées. Les passagers contraints de sortir à la gare Bois-Franc, dans le secteur Cartierville, devront prendre l’autobus vers la station de métro Côte-Vertu, dans l’arrondissement Saint-Laurent, pour emprunter la ligne orange jusqu’à la gare Centrale.

La page Facebook du Mouvement Train Deux-Montagnes affiche de nombreuses images de la manifestation de lundi.

La gare Centrale de Montréal est le point de départ et de destination de trains de banlieue vers le nord et l’ouest de l’île de Montréal, mais aussi de nombreux convois de passagers de VIA Rail, chaque jour.