La traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout sera de nouveau interrompue

Québec — Le service maritime de traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout sera de nouveau interrompu à compter de mardi. La Société des traversiers du Québec (STQ) explique que le NM CTMA Voyageur, qui a pris la relève il y a quelques jours du NM Apollo pour assurer ce service, doit retourner aux îles de la Madeleine. Les difficiles conditions de glace qui perdurent à l’Île-du-Prince-Édouard rendent difficile le ravitaillement des îles de la Madeleine en marchandises de première nécessité, dont la nourriture et le gaz propane. Par conséquent, le NM CTMA Voyageur devra quitter Matane ce lundi, après les traversées, et il est incertain qu’il puisse y revenir. Quant à la remise en service du NM Apollo, elle est planifiée au plus tôt jeudi prochain, le 7 mars.