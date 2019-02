Un accident paralyse la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout

Photo: La Presse canadienne

Le service de traversier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout est de nouveau paralysé, cette fois-ci à la suite d’un accident. Le traversier Apollo, acheté « temporairement » pour remplir la mission normalement dévolue au F. A.-Gauthier, a heurté le quai de Godbout lundi matin et se retrouve avec un trou fort visible sur sa proue. La Société des traversiers du Québec a aussitôt dépêché une équipe sur place afin de déterminer ce qui a bien pu se produire. Personne n’a été blessé lors de l’incident, mais le service a dû être interrompu, et ce, pour une période indéterminée. L’équipe de la STQ doit évaluer les dommages au navire afin d’établir sa navigabilité, s’il peut être réparé sur place ou s’il doit être envoyé dans un chantier.