Du gaz poivré paralyse le métro de Montréal en pleine heure de pointe

Le service de métro sur les lignes orange, verte et jaune a été interrompu lors de l’heure de pointe matinale de mercredi, entre 8 h 15 et 9 h.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu vers 8 h 10 un signalement pour une altercation qui serait survenue entre deux hommes sur le quai de la station Champ-de-Mars et qui aurait dégénéré. L’un d’eux aurait aspergé d’un gaz irritant l’autre personne, un homme d’une cinquantaine d’années.

Une quinzaine d’usagers du métro ont été légèrement incommodés, mais personne n’a dû être transporté à l’hôpital, a indiqué le SPVM. Quatre personnes ont été traitées sur place par les ambulanciers.

Le suspect, un homme âgé d’une quarantaine d’années, a pris la fuite en montant dans une voiture du métro qui roulait sur la ligne orange en direction de la station Montmorency, a précisé Michel Bourgeois, chef de division à la Sécurité du service incendie de Montréal. L’individu n’a pu être arrêté.

M. Bourgeois a par ailleurs indiqué que son service n’avait pas de certitude concernant la nature du gaz irritant utilisé par l’agresseur. Il s’agirait possiblement de poivre de Cayenne. « On n’a pas le contenant. On y va avec les signes et symptômes et on procède par élimination », a-t-il expliqué.

Par mesure de précaution et en raison de la proximité avec la station Berri-UQAM, la STM a interrompu le service sur les lignes orange, verte et jaune fort achalandées à ce moment de la journée.

Par la suite, le service a été rétabli progressivement sur les trois lignes, mais l’heure de pointe a été pénible pour des milliers d’usagers.

La mairesse Valérie Plante a déploré l’événement, mais elle soutient que la STM n’avait pas le choix d’interrompre le service. « Mais ce qui est rassurant, c’est que le protocole d’urgence a été appliqué très rapidement », a-t-elle commenté.

Selon elle, cet événement démontre que le réseau actuel est saturé et que d’autres lignes de métro seraient nécessaires pour le décongestionner.

D’autres détails suivront.