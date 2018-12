Jean Dumontier, un des architectes du métro de Montréal, est décédé

Jean Dumontier, un architecte qui a aidé à concevoir le métro de Montréal et qui en a décoré les murs avec ses oeuvres, est décédé. Il avait 83 ans. Une porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM) a confirmé son décès. Ce natif de Labelle, dans les Laurentides, a réalisé les plans des stations de métro de Longueuil et de l’Île-Sainte-Hélène (maintenant appelées respectivement Jean-Drapeau et Longueuil–Université-de-Sherbrooke). Elles font partie des premières stations qui ont ouvert leurs portes avant l’Expo 67. Il a également été l’un des premiers architectes à créer des oeuvres pour les stations qu’il a conçues, dont les quatre murales peintes à la station Île-Sainte-Hélène.