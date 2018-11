Le chantier Davie obtient un gros contrat de la Défense nationale

Lévis — Le chantier Davie obtient une nouvelle part du gâteau des contrats fédéraux alors qu’il ne compte plus que 250 travailleurs. Ottawa a confirmé jeudi matin son intention d’octroyer à trois chantiers maritimes canadiens des contrats d’entretien de frégates valant en tout 7 milliards. Davie se retrouverait ainsi responsable de l’entretien de trois ou quatre frégates. Services publics et Approvisionnement Canada a publié des préavis d’adjudication de contrats pour l’entretien des 12 frégates de la classe Halifax du Canada à Irving Shipyards, d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, à Chantier Davie Canada, de Lévis, au Québec, et à Seaspan Victoria Shipyards, de Victoria, en Colombie-Britannique. Le travail commencerait toutefois seulement en 2021.